民眾黨主席、總統參選人柯文哲24日中午在台南市東區參拜南聖宮，他致詞暢談參選總統理念時表示，他說，希望台灣和平安全，他當總統的話，台海戰爭危險一定最低，他說，台海戰爭也自認是所有總統候選人當中，台海擦槍走火危險最低的。

柯文哲說，他的主張是跟中國、美國維持平衡，主要站在美國這邊，但也不需要因此跟中國惡言相向，有溝通可以減少誤解、增加善意，即使真有問題，起碼也能增加彼此諒解。

他說，自己曾辦過雙城論壇也辦過世大運，他自認是所有總統候選人裡，對台海擦槍走火危險最低，但他也說，理論上，台海戰爭風險不大，但人類所有戰爭都是擦槍走火，還是要減少擦槍走火的危險。

柯文哲（右四）中午參訪南聖宮與支持者合影。（曹婷婷攝）

他也舉巴菲特抽走對台積電的投資為例，生意人最敏銳，覺得這裡危險就先撤，因此，他有信心減少台海戰爭的危險。

他說，台灣仇恨是製造出來的，仇恨是政治動員最便宜、最有效的方法，但不需要為此讓台灣內部亂糟糟。他提到，最近去新加坡參訪詢問當地高層，如何在中國與美國之間混得很好，對台灣有什麼看法？對方說，你們台灣內部都喬不好，如何對付外面，這一句話戳中台灣要害。

柯文哲也說，中國與美國互相都感冒，因此，台灣要扮演中美溝通橋梁，而非中美對抗的棋子，他就跟美方說，如果相信普世價值，為什麼認定中國永遠不會民主自由？不要覺得中國很爛，他當總統，台灣將會是中美溝通的橋梁。

他還提到，台南車禍率是台北的4倍，這種事情，政府要出來打拚，讓老百姓過幸福快樂的日子，前瞻計畫、防疫預算錢跑去哪？柯文哲說，他當總統的話，台灣內部會和諧、台海戰爭危險會下降、中美關係會好一點，整個台灣會更進步。