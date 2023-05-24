大里一處停車場深夜發生疑似聚眾吸毒。（市議員江和樹提供）

台中市議員江和樹接獲民眾檢舉指出，22日凌晨，大里區1處民間收費停車場角落疑有人吸毒，但警方獲報後竟未盤查即離開，江和樹認為警方應該檢討。警方表示，當天獲報未發現違法情事，無主動再次與報案人聯繫以利追查究辦，目前已掌握相關人涉案資料，後續將儘速查緝到案。

大里一處停車場現場遺留壓壞的打火機。（市議員江和樹提供）

江和樹接獲民眾反映並提供影像表示，22日凌晨1時許大里區一處停車場有人疑似吸毒，當時有報警，但警察到場完全沒有盤查就走了。江和樹說，警方巡邏車雖抵達，但沒有任何查緝動作，一群吸毒者先躲了一下，看警方離去後又趕緊出來，認為警方應該檢討。

警方指出，22日2時19分民眾報案稱在大里區大里路28號旁停車場外有青少年聚集吸毒，巡邏員警到場下車周邊察看未發現有青少年聚集，然現場有一對疑似夫婦（女生是孕婦）與所報情事不同。

經與報案人聯繫，報案人表示警方到場時相關人等已躲藏到停車場裡面，故警方於停車場外未發現。案經分局組成專案小組，調閱現場周遭監視器確認報案情形及相關人資料，現已掌握相關人涉案資料，後續將儘速查緝到案。

警方指出，現場處理員警查處時未仔細搜尋查找，未發現報案人所報違法情事後，應主動再次與報案人聯繫取得相關影像證據資料及行為人位置資訊，以利追查究辦，將就此違失依規定究責並就刑案偵查技巧強化教育訓練。

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