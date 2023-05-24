美元主導時代是否生變備受關注，越來越多的國家開始使用人民幣結算大宗商品交易。根據德國之聲報導，美元成為中東地區最好用的貨幣時代已經過去，多個中東國家的政界高層在過去幾個月裡表態，暗示美元在該地區的主導地位可能逐漸削弱，報導分析中東國家考慮去美元化的二大關鍵因素。

首先是受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，紐約雪城大學政治學教授麥克道威爾（Daniel McDowell）表示，美國將美元作為制裁武器，會讓用以結算或儲備的國家擔憂，這些國家試圖找到其他貨幣可以取代美元。倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）中東政治專家阿爾哈桑（Hasan Alhasan）則說，目前有大量的俄羅斯資金在中東和亞洲各國流動，這些國家要想避開制裁正遠離美元。

其次是對石油貿易的威脅。阿爾哈桑提到，美國為了制裁俄羅斯，試圖改寫全球石油市場的規則，而這對沙烏地阿拉伯構成了戰略威脅。沙烏地阿拉伯能源大臣今年3月表示，如果任何國家試圖像針對俄羅斯那樣，對沙烏地阿拉伯石油出口設定價格上限，他們將不再與該國進行貿易。

義大利佛羅倫薩的歐洲大學學院（EUI）經濟政策專家德梅爾其斯教授（Maria Demertzis）則說，美國和歐盟將國際貿易和金融作為制裁武器，用來對付俄羅斯，令中東國家感到擔憂，美元在中東的主導地位已出現衰退。