演藝圈歌手夫妻檔陳隨意、謝宜君結婚25年，育有一子一女，兩人平時常在網上分享家庭生活，沒想到今(24日)卻傳出兩人婚變，男方還被淨身出戶，過往甜蜜形象全被粉碎，引來粉絲議論，稍早，兩人所屬公司緊急發聲明強調是子虛烏有傳聞，一切都是無稽之談，希望外界別上當。

總舖師出身的陳隨意過去參加亞洲新人歌唱大賽出道，進而得到經紀約成為歌手，過去他不僅加入孫建平音樂廣場合輯，也和已經引退的天后江蕙合唱《返來阮的夢》，而他與謝宜君25年前結婚，2015年一同到首爾度假兼度蜜月時，透露一度在地鐵吵到僵持30分鐘，最後陳隨意先讓步投降，兩人才和好，事後謝宜君提到此事，還幫另一半緩頰說：「老公不是認輸啦，我很迷糊，他是怕我迷路，才繼續陪我啦！」

2018年彭佳慧傳出離婚，陳隨意和謝宜君上節目表示很驚訝，談到夫妻相處之道，謝宜君開玩笑說就是「勸大家不要結婚」，還承認兩人確實想過離婚，「有感覺的時候剛好碰到戶政事務所沒開，最近乾脆辦一辦」，但兩人目前為了睡眠習慣分房睡，距離造成美感才使婚姻可以走得更久，陳隨意也坦言，有時上節目遇到夫妻相處尷尬期，只有錄影時才會互動或說話，回家後則是繼續不講話，「都靠兒女傳話」。

陳隨意和謝宜君的大女兒陳欣妤去年剛從大學畢業，她在社群網站分享美照，竟被網友分享到PTT表特版，引來網友熱烈討論，更有人認為撞臉韓團TWICE成員「定延」，沒想到今卻傳出陳隨意夫妻婚變，據《ETtoday星光雲》報導，近來許多Youtube影片常流竄假新聞，這把火竟燒到陳隨意夫妻身上，稱兩人不只離婚，男方還被淨身出戶，下場淒涼，對此，夫妻倆所屬「豪記唱片」已回應是假消息，離婚傳聞只是「無稽之談」。