此結果與市場預期相符。根據路透調查25位經濟學家看法，其中21位認為紐西蘭央行將調高利率1碼，寫下2021年10月以來連續第12次升息。
紐西蘭央行發布聲明指出，「官方現金利率在可預見的未來必須維持在有限制的水準，藉此確保消費者物價通膨返回1～3％的目標，同時帶動持續就業最大化。」
由貨幣政策聲明來看，該央行預料官方現金利率高峰就位在目前的5.5％，並會持續到明年中。
紐西蘭央行24日宣布利率調升1碼至5.5％，創逾14年來新高，並且重申即便預料今年經濟將陷衰退，該國通膨仍然太高。紐幣聞訊重貶1％至0.6185美元，寫下3周低點。
此結果與市場預期相符。根據路透調查25位經濟學家看法，其中21位認為紐西蘭央行將調高利率1碼，寫下2021年10月以來連續第12次升息。
紐西蘭央行發布聲明指出，「官方現金利率在可預見的未來必須維持在有限制的水準，藉此確保消費者物價通膨返回1～3％的目標，同時帶動持續就業最大化。」
由貨幣政策聲明來看，該央行預料官方現金利率高峰就位在目前的5.5％，並會持續到明年中。
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