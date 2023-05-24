此結果與市場預期相符。根據路透調查25位經濟學家看法，其中21位認為紐西蘭央行將調高利率1碼，寫下2021年10月以來連續第12次升息。

紐西蘭央行發布聲明指出，「官方現金利率在可預見的未來必須維持在有限制的水準，藉此確保消費者物價通膨返回1～3％的目標，同時帶動持續就業最大化。」

由貨幣政策聲明來看，該央行預料官方現金利率高峰就位在目前的5.5％，並會持續到明年中。