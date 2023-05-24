旅遊電商平台KKday即（24）日起推出線上旅展，瞄準解封後第一波暑假商機，針對親子家庭、小資白領、學生族群，主打「機加酒自由行、團體旅遊」揪團優惠，機票及機加酒整體最高可折至9,600元，團體旅遊最高可折至12,000元。暑假出發沖繩來回機票9,999元起、大阪機加酒自由行4日13,499元起、東京超值團體5日遊35,800元起、首爾機加酒自由行4日11,500元起。東南亞則推出，泰國曼谷機加酒5日自由行13,600元起，以及峇里島機加酒自由行5日16,999元起，以上行程只要揪到4人或8人同行，整體價格就能再享有2,000元至12,000元的折扣，揪團優惠初步規劃至六月底。

歐美長線旅遊近期快速回溫，KKday於5月26日起至6月30日推出「海外在地特色體驗」第一波暑假優惠，商品種類包括全球的樂園門票、戶外體驗、一日遊行程、交通網卡，其中熱門的日本富士山一日遊、沖繩潛水體驗、韓國春川樂高樂園門票、法國巴黎迪士尼樂園，都有新客限時8折優惠，7月1日起至7月31日再推第二波滿萬送千折扣。

KKday表示，去年10月中解封至今，海外商品銷售已較解封前半年成長16倍，觀察近期購買海外機加酒及機票商品的旅客，有4成出發日期安排在7～8月，以4人以上的親子家庭、大學生客群為主，看好暑假揪團旅遊商機，針對海外自由行的機票、住宿商品，KKday推出東北亞、東南亞熱門國家旅遊優惠，人氣最高的日本，推薦大阪自由行4日，自選市區飯店入住，每人13,499元起；東京機加酒自由行5日，每人15,300元起，以及沖繩5日來回機票9,999元起，韓國則有首爾4日機加酒自由行每人11,500元起，以及首爾5日機加酒自由行每人11,900元起，若揪到4人或8人同行，整體都可再折2,000元至9,600元不等。

針對計劃赴東南亞旅遊的旅客，KKday推出小資族方案，曼谷機加酒自由行5日，加贈上網電話卡、機場接送，每人13,600元起，揪到4人同行可折2,000元，8人同行可折5,000元，海島國家則有印尼峇里島機加酒自由行5日，安排入住獨棟Villa及飯店，每人16,999元起，4人同行可折2,000元、8人同行可折8,000元。

想要趁孩子放假出遊，也可選擇參加團體行程，KKday推出東京暑假超值5日遊，安排前往箱根、忍野八海、御殿場Outlet等地，每人35,800元起；想體驗日本不同的城市風貌，也有北海道5日團體行每人38,888元起，可欣賞函館、小樽運河、富田農場夏季風貌，品嚐三大蟹吃到飽、薰衣草冰淇淋，以及東北仙台5日每人33,900元起，可體驗銀山溫泉、入住星野集團度假村，兩者行程皆可享4人同行折5,000元、8人同行折12,000元優惠。首爾則主打親子雙樂園6日遊，可暢玩樂高樂園和愛寶樂園，還有人氣美食吃到飽，每人30,900元起，除了有兒童半價優惠，可再享4人同行折4,000元、8人同行折10,000元，暑假揪親朋好友出遊最省錢。

KKday提供超過30萬種的旅遊體驗行程，看好暑假旅遊商機，自5月26日起推出「出國FUN暑價」活動，第一波主打全球「海外在地特色體驗」新客優惠8折起，針對人氣國家日本推薦「日本富士山一日遊」每人1,914元起、「沖繩潛水體驗」每人1,048元起、「吉卜力公園＋飯店住宿套票」每人3,723元起。韓國則針對親子客群，推薦多種樂園門票最低51折優惠，包含「春川樂高樂園門票」、「釜山樂天世界冒險樂園」、「韓國愛寶樂園」、「濟州神話世界水上樂園」。東南亞國家則推薦前往泰國，規劃「芭達雅水上活動一日遊」、「普吉島一日跳島遊」，體驗浮潛、水上滑梯、SUP等，盡情享受陽光、沙灘之美，每人只要1,331元起。

暑假想安排至歐美旅遊，KKday同步推出「巴黎迪士尼樂園」、「加州迪士尼樂園」、「奧蘭多迪士尼樂園」、「奧蘭多環球影城」等熱門樂園票券，還有各式多元體驗活動，包含紐約直升機、夏威夷衝浪、關島高空跳傘等，皆有新客優惠8折起。另外，為讓小資族也能圓南極探索夢，KKday推出南極「海達路德阿蒙森號16天郵輪之旅」，上船後食宿全包，並帶領您進行南極徒步、導覽解說、歷史遺址參觀，以及動植物觀察等活動，6/15前限時下單再享每房現折20,000元優惠，折後每人242,270元起，相當於市價1／3的價格。