台北市信義區崇德街60巷因鄰近建案施工出現天坑，民進黨台北市第七選區立委候選人、市議員許淑華今(24)日召開鄰損會議，請市府局處同仁、營造廠商到現場聽取居民反應，並確認後續如何處理。許淑華曝6點結論，並強調關於受影響住戶權益以及後續賠償事宜，她將持續監督，讓市民權益完整保障。

針對信義區崇德街天坑事件，許淑華在臉書指出，她仍在追蹤、協助周邊受影響居民，也在今早特別召開會議，請市府局處同仁、營造廠商，到現場來聽取居民反應並確認後續如何處理，尤其是安排鄰損現況確認相關事宜。

許淑華進一步說明，據台北市土木技師公會出具鑑定報告，房屋結構安全狀況是可以繼續居住的，不過這是第一階段，針對天坑發生當下房屋的結構安全，確認能夠讓撤離居民搬回，確認並非危樓、無需拆除重建。經過土木技師公會專業鑑定，接下來要處理的是鄰損現況鑑定，才能確認有哪些房屋因為受損，由建商負起責任進行後續賠償、協助周遭居民房屋的補強工程。

許淑華提到，現場有很多居民反應，不只是天坑發生的崇德街60巷內單側住戶房屋受損，整個工地四週都應該納入鄰損鑑定的列管範圍。許淑華對此也當場表達支持，並針對近幾天可能有颱風、梅雨季來臨，要求廠商、市府針對天坑補救措施被填掉的原先排水設施進行立即處理。

對於今天的會議，許淑華公布6點結論：

1、依照土木技師公會鑑定後，確認結構沒問題居民可以居住，並且已經通知撤離住戶回家居住。請實施者於本周委託專業單位，進行損鄰現況鑑定。2、針對鄰損現況鑑定的範圍，除撤離戶崇德街60巷12號至24號以外，增加嘉興街300號至306號、嘉興街280號與280-2號及崇德街62號至86號。

3、針對崇德雅築社區住戶（崇德街50號及52號、崇德街60巷2號、4號、6號)及嘉興街308巷8號至24號須列入鄰房現況鑑定。以上所述地址請建管處列入損鄰列管。

4、請建管處於復工前將安全、損鄰鑑定報告一併提供給上開住戶。

5、鄰房現況鑑定前請信義區公所協助通知所有住戶(包括所有權人），以利出席鄰房鑑定避免權益受損。

6、針對崇德街60巷工地造成路面崩塌導致側溝遭堵住，請實施者於112年6月中旬前完成相關側溝復舊。

許淑華強調，對於受影響住戶權益以及後續賠償事宜，她都會繼續再全力監督，讓市民權益完整保障。