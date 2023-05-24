台灣茱莉亞學院表演藝術協會理事長蔡佩真，近期到日照中心教長輩們彈琴。（張鎧乙攝）

陳毓襄表示，她人生中彈了超過兩千場音樂會，作為音樂家的影響力還可以再擴大，期許除了透過音樂傳遞情感，也可以實際為他人的生活帶來改變。（張鎧乙攝）

享譽國際的鋼琴家陳毓襄和東吳大學音樂系主任叢培娣、台灣茱莉亞學院表演藝術協會理事長蔡佩真，三人近期到日照中心教長輩們彈琴，以音樂陪伴長輩生活。（張鎧乙攝）

享譽國際的鋼琴家陳毓襄和東吳大學音樂系主任叢培娣、台灣茱莉亞學院表演藝術協會理事長蔡佩真，三人近期到日照中心教長輩們彈琴，透過手指的律動、聲音的節奏、樂曲的渲染，讓長者們增加互動機會，陪伴他們生活。

陳毓襄表示，這項計畫目前尤她們三人輪流，每周三上午固定公益教學，「我們會持續下去，並繼續號召更多人加入，茱麗亞音樂院的學弟妹們都可以一起來，未來也希望拓展到其他日照中心。」

陳毓襄表示，她人生中彈了超過兩千場音樂會，作為音樂家的影響力還可以再擴大，期許除了透過音樂傳遞情感，也可以實際為他人的生活帶來改變，「彈琴時指尖觸碰到琴鍵，可以連結到大腦神經，對長輩們是很好的訓練。」

今（24）日上午在日照中心現場，陳毓襄、叢培娣、蔡佩真，從基礎的Do Re Mi開始教長輩們碰觸鋼琴，也一連演奏了〈給愛麗絲〉、〈藍色多瑙河〉等名作，同時還帶著長輩一起唱了〈月亮代表我的心〉、〈雨夜花〉、〈Hey Jude〉等歌曲，度過了一個溫馨快樂的上午。

台北榮總高齡醫學中心林明憲主任表示，失智症會影響一個人的記憶、思考及與他人交流的能力，而認知功能逐漸退化為失智症的主要症狀。音樂療育能促進失智長者的認知功能、肢體功能、心理安適，環境音樂治療能改善長者現實感與專注力，而團體音樂治療則可提供長者們社交互動的機會，適當地抒發情緒，減緩焦慮、壓力，改善憂鬱，轉換為正向的心情，在長者主動參與的過程中，也可提升其自我掌控感與成就感。