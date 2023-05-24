南投縣議員們認為草屯運動中心設置在旭光中學不適宜，建議移到共融公園旁，再搭配鎮立游泳池，使用度更高，南投縣長許淑華23日實地會勘後認為可行，2月內將提初期報告，另議員們認為草屯工藝園區預計興建37戶青年住宅太少，許淑華也將從善如流，將另覓適當地點興建，增加青宅戶數。

南投縣長許淑華聽從民眾及議員們建議，將在草屯共融公園旁蓋運動中心，再搭配鎮立游泳池，增加設施使用率。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

縣府建設處23日下午在草屯工藝園區進行工藝園區及青年住宅簡報。南投縣長許淑華邀草屯鎮長簡景賢及南投縣議員簡賜勝、蔡宗智、簡峻庭、廖梓佑、唐曉棻、李洲忠、林友友、蔡銘軒，一起了解草屯青年住宅規畫情形。

縣府建設處副處長陳錫慶指出，草屯青宅基地面積約480坪，位於工藝園區旁，屬草屯都市計畫住宅區，計畫興建地上7層、地下2層的建築物，如單以每層6戶、每戶3房，每房約36坪規畫，約可興建37戶、52格停車位，若搭配2房型可增加出售戶數。

議員們肯定縣府興建青年住宅，讓年輕人有機會自故鄉置產、定居，但是均認為預計興建的青宅戶數太少了，希望縣府另外尋覓適宜、更大的基地興建，增加青宅興建戶數。另外，林友友等人認為，旭光中學位於大馬路旁，若草屯運動中心設置該校旁，交通動線不夠安全；南投縣議員廖梓佑則建議，運動中心可設置在共融公園旁。

許淑華表示，經實地會勘後，她認為草屯共融公園旁1.6公頃的土地，確實適合興建國民運動中心，未來可以和共融公園、鎮立游泳池一併搭配，使用度會更高。而旭光高中有科學館，卻沒有具規模的體育館，南投單項體育發展得非常好，縣府希望能協助旭光高中爭取體育館建設，做為訓練基地，最好能有國際規格，也可做為國際賽事場地。