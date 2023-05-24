先天性聽損的新竹市建功高中國中部2年級學生李翊菱，克服身體上的不便，「泳」不妥協、「泳」往直前，努力在逆境成長，展現對生命態度的堅持，近日獲選2023總統教育獎，市長高虹安24日肯定翊菱努力在逆境成長的精神，是新竹市與泳界的榮耀！

市府表示，游泳對先天聽損的翊菱是一大挑戰，在水中練習的過程無法戴助聽器，無法聽清楚教練的指令，練習的過程備感艱辛，困境產生的壓力也讓她出現嘔吐、頭痛等現象。

不過翊菱沒有放棄，花費更多時間反覆練習，每天早上5點，不論風雨、甚至在低溫寒流中，都準時出現在泳隊練習，終在賽事中嶄露頭角。目前翊菱正在爭取參加2024年聖保羅世界聽障青年運動會的資格。

教育處表示，李翊菱是先天性的聽損兒，父母為了讓她能在普通班就讀，積極的四處奔走接受刺激聽力發展的早療課程，使她從小養成「專注聽」、「勇敢說」、「勤發問」的好習慣，奠定良好的學習態度，另外，父母也時常陪伴參與多元體驗活動，透過增進人際之間的互動，使得翊菱擺脫內心的自卑、逐漸變得樂觀大方。

而翊菱縱使有聽力方面的阻礙，但游泳之外還加入了打擊樂、合唱團，在社福團體中展現音樂才藝等專長，顯現她克服困境、挑戰自我的勇氣。翊菱也經常主動分享與聽障相關的議題與權益，將她的溫暖與社會分享。翊菱曾說，有機會要做特教教師，讓世上每個人都能被善待，每個角落都充滿愛。

建功高中校長林國松表示，對翊菱而言，參與游泳賽事是為了驗收學習成果，也是為了提升自我心理層面的富足，翊菱不斷訓練、參賽，期望在每次比賽中超越自己，未來能夠代表國家站上達福林匹克奧運殿堂。

導師呂柏彥則表示，翊菱是游泳比賽中的常勝軍，在新竹市111年全市運動會游泳錦標賽中，榮獲國中女子組200公尺蝶式第1名、100公尺蝶式第1名、50公尺蝶式第2名。

除了游泳比賽外，翊菱也十分踴躍參加各項競賽，曾獲新竹市學生美展水墨組第2名、全國學生美展水墨組佳作、全國聽覺障礙國民國語文競賽作文特優、全國聽障西洋棋錦標賽第1名，在各項多元的賽事中皆取得顯赫的戰積。