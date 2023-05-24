權值股今日表現平平，台積電(2330)開低震盪，尾盤又見賣單調節、超過6700張，終場收跌0.94%、報在525元；聯發科(2454)開低震盪，尾盤拉抬，跌幅收斂，終場收跌0.7%、報在711元；鴻海(2317)逆勢有撐，整場多震盪於盤上，終場收漲0.49%；聯電(2303)震盪小漲，終場收在49.15元、漲幅0.51%。

台股盤面今持續輪動，車用概念股攻勢強悍，圓裕(6835)漲停、飛宏(2457)、高技(5439)、緯創(3231)、順德(2351)等多方表態。觀光股今日超級吸金，觀光類股指數衝上11年新高。夏季最大旅展「台北國際觀光博覽會」即將，疫後觀光商機驚人，帶動今日觀光股點火， 包括夏都(2722)、鳳凰(5706)、燦星旅(2719)、新天地(8940)、富野(2376)、亞都(5706)、大魯閣(1432)、萬企(2701)、雲品(2748)、新天地(8940)、海灣(3252)、寶得利(5301)、遠雄來(2712)等個股均有亮燈漲停的表現。

碳權議題持續力挺造紙股，華紙(1905)大漲逾2%，永豐餘(1907)、榮成(1909)漲幅分別逾1.5%、1%。

台股今上演神龍擺尾，分析師表示，盤面輪動熱絡，資金也持續湧入，今尾盤更一度急拉至逼近平盤，預期短期有機會維持類股輪流上漲之趨勢，以中小型個股較具操作空間。部分產業評價已在高檔區間，需留意回檔之風險，持續選擇具趨勢題材族群逢低布局，包括AI及高速運算概念、PCB/CCL、新能源概念、碳權、航太等產業個股。