王姓女子從淘寶網購買沒有版權的卡通貼紙，並在蝦皮販售，員警喬裝成消費者花了210元買了10張佩佩豬貼紙，確認是仿冒商標商品後，還查出除了佩佩豬外，王女還販售哆啦A夢、Hello Kitty盜版貼紙，但因2款版權所屬的公司不究責，僅佩佩豬所屬的英商提告，法官依違反商標法判王女拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

判決書指出，去年2月，王姓女子於「淘寶網」網站買來仿冒佩佩豬貼紙，並在蝦皮開設賣場，以1至1.5元不等價格販售。警方在網路巡邏時發現，喬裝消費者，買下210元含運費10張「佩佩豬（Peppa Pig） 」貼紙，經送鑑定確認該等商品均是仿冒商標商品，隨後持搜索票到她住處搜索，一共扣得740張仿冒貼紙，除了佩佩豬，還有HELLO KITTY及哆啦A夢。

而Hello Kitty及哆啦A夢版權所屬的公司未提告追究，但佩佩豬版權所屬的英商提出告訴。高雄地院法官審酌，王女為賺取利益，使用網路平台非法陳列仿冒商標商品，漠視商標權人投注心力建立商品形象，對商標專用權人潛在市場利益造成侵害，且混淆民眾對商標形象價值之判斷，影響國際著名大廠商標權人正牌商品的信譽與利益，造成隱形銷售損失。但她坦承犯行，也與英商和解並賠償，因此將她依違反商標法，處拘役30日，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。