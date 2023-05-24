與詐騙主嫌吃飯照片 民進黨：按徐巧芯標準 侯友宜不用負責？（圖／民進黨提供）

國民黨台北市議員徐巧芯日前出釋民進黨總統參選人賴清德與涉爐渣、88槍等台南多起弊案的郭再欽同桌吃飯之照片；民進黨台南市議會黨團今也亮出國民黨新北市長侯友宜和亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松多張合照，民進黨發言人張志豪表示，依據照片來看，按照徐巧芯的標準，「侯友宜不用負責嗎？」對此，新北市城鄉局表示，秦啟松在新北並未有任何都更案，籲議員可更關心台南的太陽光電弊案，不要不發一語。

張志豪指出，秦啟松就是2018年涉嫌違法吸金超過10億，而被聲押的亞太國際地產公司執行董事，早在2020年就遭起訴，侯友宜至今沒有為此說明道歉，「國民黨及侯友宜說要反黑金貪腐，卻越反越多，國民黨跟黑金站在一起，甚至還傳出與詐騙集團有瓜葛，令人痛心。詐騙一直是民眾最痛恨的問題，侯友宜應該說清楚。」

針對民進黨的指控，新北城鄉局指出，不論是秦啟松的公司或是他本人，皆在新北市未有任何一件都更案，呼籲不要未經查證就「看圖編故事」，成為造謠的來源。

新北城鄉局強調，侯友宜上任後積極推動都更三箭，並依法規推動多元都更政策，項目包括一般都更、防災都更、簡易都更以及整建維護等，多元都更申請1200多案，核准件數達833案，近4年多元都更累積核准件數，已超過歷年累計4.55倍，遠超越台南市。