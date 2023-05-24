郭元益X聶永真「embrace擁抱」自組款，910元。（郭元益提供）

禮坊「夢影紫」，1380元。（禮坊提供）

西方文化禮俗中，6月結婚的新娘會得到最多祝福，成為新人步入禮堂的旺季之一，喜餅品牌分析，農曆年後、鬼月後均是結婚旺季，淡旺季最高有達7成以上的業績差距，而近三月因搭上「六月新娘」熱潮，來客數較平時成長1成以上。業者看好六月新娘商機，加上健康飲食趨勢抬頭，紛推含有低負擔甜品的浪漫禮盒。

郭元益攜設計師聶永真打造閃耀奪目的時尚訂製禮盒「embrace擁抱」，融合中西口味開發出25款時令限定與獨家品項，在自組款中可依新人喜好挑選想要的糕點與餅乾，其中包含「綜合堅果塔」包含核桃、蔓越莓、覆盆子果粒等7種自然果物，低溫烘焙留著原始風味，可謂老少咸宜又營養，現於官網消費滿3千享95折。

金格食品「漫舞花境雙層禮盒」以繁花隨風起舞的唯美意境作設計，長崎蛋糕款中的「康福茶金桔燕麥手工餅乾」飄散淡淡康福茶與燕麥香氣，混搭金桔果粒凸顯層次不突兀；「薰衣草蔓越莓手工餅乾」彷彿將花草茶用吃的一般，融合甜蜜果香相當清爽，現於官網任選6件 該禮盒享9折、任選50件享82折。

禮坊新推典藏系列以幸福城堡為主軸，其中「夢影紫」包括明星商品「堅果蛋白餅」，運用蛋白及杏仁粉所構成，使用優質發酵奶油維持口感酥脆，標榜輕巧少負擔。