億萬富豪馬斯克去年底以440億美元收購社群媒體平台推特並親自出馬擔任執行長，他最近宣布已為推特找到新的CEO，但尚未交棒，而他目前也是特斯拉和SpaceX執行長。

美國財經媒體CNBC報導，身兼多職的馬斯克（Elon Musk）今天在「華爾街日報」的執行長峰會受訪時，透露他是如何安排自己的工作行程。

馬斯克說：「正如你想像的那樣，我的一天非常漫長且複雜，而且要不斷地切換任務。這令人感到相當痛苦。」

馬斯克表示，他通常會試圖劃分自己的行程安排，「所以主要是一天處理一家公司的事情」。

但有時還是會有特殊狀況。他說，今天是「特斯拉（Tesla）日」，但他「可能會為推特（Twitter）忙碌到深夜，然後明天會分一半時間給特斯拉，一半給推特，後天則是一半給太空探索科技公司（SpaceX），一半給特斯拉」。

他形容自己的工作時程「有點像是彼此纏繞在一起」，還說他的「時間管理極其困難」。

CNBC說，蠟燭多頭燒對馬斯克的投資不利。他去年與推特完成交易後的兩個月內，特斯拉股價暴跌一半以上，原因是投資人擔心，即使市場競爭愈來愈激烈，馬斯克恐怕沒有那麼多時間把重心放在這家電動汽車大廠。

與此同時，廣告商接連停止或暫停在推特投放廣告。根據馬斯克3月發布的公司內部信件，推特如今市值僅為200億美元，不及收購價一半。但他今天說，許多廣告商正在回歸。

雖然其他高階主管可能會將自己的行程交給幕僚長或行政助理負責處理，但馬斯克表示，他的行程大多都是自己安排。他說他有「一名兼職助理」來幫他管理工作行程，這項說法也獲得特斯拉前員工證實。

馬斯克說，「別人不可能知道優先事項是什麼」，他還說，自己通常一整天大部分時間都在工作，一路忙到凌晨2時才準備就寢。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）