台中市1名「擁5億房產」賴姓高中生，和夏姓地政士助理辦理同婚登記，不料2小時後墜樓身亡，賴母指控處理賴家房產的夏男涉謀財害命，全案撲朔迷離，法醫高大成受家屬委託協助調查，21日除親赴現場勘驗，並到殯儀館驗屍外，今（24日）再度出手，向外界徵行車紀錄器，希望這起懸案能早日破案。

高大成今（24日）在臉書發文徵求行車紀錄器畫面，「協尋112年05月04日、經過台中市北屯區旱溪西路三段、早上10：30～11：00有拍攝到此建築物『可疑畫面』的行車記錄器！如有畫面可以提供，請聯繫許哲維律師！」。

高大成21日受家屬委託協助調查，前往陳屍現場勘查，並進行屍檢，他也提出相關疑點，指出，死者陳屍現場草皮枯死，疑死者生前遭下毒，墜樓後毒物嘔吐濺出，才會使草皮枯萎，另外，從10樓高墜樓，依拋物線原理，不太可能會在草叢發現遺體，再者，死者僅右手肘骨折，未見顱內及腹腔出血跡象，一般墜樓案件傷勢不會這麼輕。

而高大成也提出，他懷疑死者是被搬運到低樓層再偽裝成墜樓意外，並懷疑可能有共犯；高大成說，一般顱內出血死亡，會造成俗稱「熊貓眼」黑眼圈，但勘驗遺體並無「黑眼圈」特徵。而聽到有消息指出，死者疑有顱內出血，他質疑，若顱內出血、卻無「黑眼圈」，可能是死後墜樓。

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