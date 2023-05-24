基隆市議會於24日舉行市政總質詢，市議員許睿慈針對基隆的長照及社福問題提出質詢。許分別針對機構、需求床位等相關議題「考」社會處及衛生局的官員，然而官員卻「一問三不知」，讓許「爆氣」要求謝市府上緊發條，徹底檢討長照社福政策。對此市長謝國樑回應，在長照領域他不是專業，也很感謝許的指教，他下周就會跨局處召開專案會議總檢討。

許睿慈首先播放影片，指出一位未滿65歲的獨居基隆市民，因為基隆身障住宿機構滿床，必須遠赴彰化機構安置，但卻遭爆有受虐情形。許表示，此事爆發後社會處立刻指派督導南下關懷，但基隆有多少這樣的跨縣市機構暴力個案？有多少人力可以關懷？問題的根本，就在基隆長照人力及機構床位極度缺乏。

基隆市議員許睿慈質詢時指出，基隆的長照機構床位與人力嚴重不足，導致許多市民反而要跨縣市去其他機構安置，但卻遭爆受虐情形。（許睿慈辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

許睿慈再以各類安養機構與主管機關等議題來「考」市長謝國樑，以及主責長照業務的社會處及衛生局。但各局處的主管對於相關數據與現況，許多未能即時答出，讓許相當不滿，認為負責長照的主管機關長官們都搞不清楚業務內容，又要如何和有長照需求的市民宣導？

許指出，會出現像「基隆轉彰化」安置的情形，就是住宿式長照機構不足。基隆13年來住宿式長照機構僅一間，核定床數27床，但入住僅開放到10人。身障機構則有創世以及伊甸，其中伊甸114床，但候補30幾人。至於精神障礙的收容機構，不是滿床就是不足，像近日信義區傳出有攻擊性男子，類似這樣的精神障礙市民無處收容，難道要繼續加派警力24小時監控？因此各類機構收容數顯然都是不足的。

許再說明，基隆長照人力不足，但是培訓場次卻很少，而培訓後的長照人力，基隆在相同的待遇與服務狀況下，流失率也是全台前幾名。此外，在住宿型機構設置上，都發處應該要以「公私協力」的態度來與業者一起促進設立，而不是一律立即裁罰，完全沒有先行勸導機制，這會讓業者不願意設立機構。

基隆市議員許睿慈（左）於質詢會後與衛生局長張賢政（中）、都發處長謝孝昆（右）以及社會處長楊玉欣（右下）就長照相關業務進一步討論，希望能改善基隆長照困境。（徐佑昇攝）

對此謝國樑回應，對於長照人力以及長照設施不足部分，非常感謝具有長照專業的許議員指教與建議，他下周就會親自召開專案會議來跨局處總檢討，並會向議員回報結果，讓基隆可以加緊建設長照機構與增補人力。