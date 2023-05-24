壞特？te新歌〈F.O.〉MV找來韓寧跨刀助陣。（夢芝林提供）

壞特？te推出新歌〈F.O.〉MV。（夢芝林提供）

壞特？te即將在6／19發行第二張創作專輯，新歌〈F.O.〉以美式髒話「Fuck Off」縮寫為歌名〈F.O.〉，為遭逢劈腿受傷的人發聲。壞特？te以狂放且細膩優雅的歌聲，為在愛情中壓抑受傷的人找到宣洩出口，進而安撫那不安受挫的心靈。

〈F.O.〉靈感來自於壞特？te跟朋友相互討論「專情與多情」話題而來，被問到如果現實生活中遇到男友劈腿然後跟自己求和，會願意給他一次機會嗎？壞特？te表示：「以前的我會再給機會，但現在我在越來越照顧自己的狀態下，如果對方同時喜歡上別人被我發現了，我會覺得有點失落，但因為我覺得我值得一份專注有品質的愛，所以我會選擇切斷，並祝福我們都找到更好的人。」

她透露過去曾遇過渣男，警覺性高的她察覺異狀後不僅立刻「喊卡」，更拿出雙子座理性的一面分析對方不適合當情人只適合當朋友，她以「渣男雷達」分析渣男通常有的三個共通點：「忽冷忽熱、自戀、容易給承諾。」更分享如何讓自己避免遇上渣男，她表示：「先學會享受一個人的生活！因為如果沒辦法獨處，而愛上另一個人來填補寂寞，通常這樣的狀態，常常會吸引到讓你感到更寂寞的人！」被問到如果遇到渣男卻不小心「暈船」了怎麼辦？宛如化身心靈輔導的壞特？te表示：「就當做體驗吧！從對方身上學習如何更善待照顧自己！」

〈F.O.〉MV找來知名影集《返校》中飾演「學姐」女主角的韓寧來跨刀，以雙人現代舞的方式詮釋與渣男之戀的心境轉折；韓寧透過精湛的演技、舞技把被劈腿者的無奈、憤怒、接受、放下等心情詮釋到位且直指人心，一舞入魂的功力讓在一旁擔任「說書者」的壞特？te佩服到五體投地，直呼：「韓寧在MV中美到像仙女下凡！」

而壞特？te跟韓寧兩人其實是認識超過3年的好友，由於話題相近加上又同是暫離醫學之路轉行當藝人，讓兩人成為交情不錯的朋友，這次壞特？te主動邀韓寧來當MV女主角，韓寧不但一口氣答應，更主動提議要在MV中加入舞蹈橋段，韓寧表示：「第一次聽到壞特？te這首歌就覺得很適合跳舞，一聽到就想動起來，後來加上男主角都認識，一拍即合，覺得合作起來非常開心！」