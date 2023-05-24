宏碁致力推出以創新科技打造的電腦產品，滿足各世代消費者的期待，包括追求極致遊戲體驗的玩家及訴諸高產力的商業人士。全新Predator Orion X電競桌機具備頂尖效能的元件裝載於精巧的機身之中，並使玩家擁有更大的客製化自由度及全面性的效能；而同步發表的Chromebook Spin 714系列能提供反應敏捷的效能、快充功能及持久的電池續航力，不論是工作或娛樂都能隨時隨地保持生產力。

此外，宏碁電競桌機在歐洲多國稱冠，其中英、義、法與波蘭尤其亮眼，首季分別以26%、33%、22%及17%市占奪冠。上述資料是市調機構GFK 5月份出爐的最新報告所釋出。根據此項報告，宏碁3月在英國、義大利與波蘭分別以19%、32%及18%的市占率位列第一，電競市場的耕耘成果豐碩。

宏碁表示，該公司積極擴大旗下電競桌機產品線，為玩家提供符合使用需求的產品。全新Predator Orion X電競桌機，以科幻風格及易於DIY的機身設計，提供強大的電競效能。

而太空艙結構設計使內部能有更大的自由度及全面性的效能，並能確保內部元件穩定運作，更支援PredatorSense 4.0系統效能應用程式，玩家能透過個人化界面自訂RGB燈效。