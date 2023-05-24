世界羽聯BWF超級500系列馬來西亞羽球大師賽，台灣好手全力出擊，女單許玟琪24日在32強賽面臨一場3局大戰，25比23、17比21、21比13收下勝利，前進16強。

這一站寶島一姐未參賽，由一哥周天成領軍，預計24日下午5點過後也會首輪登場。上午場台灣選手也有賽事，女單宋碩芸面對第5種子、泰國選手李美妙，20比22、15比21敗下陣來，混雙葉宏蔚／李佳馨、李哲輝／許雅晴也不幸落敗。

女單許玟琪和生涯首次交手的日本女將川上紗惠奈對抗，許玟琪世界排名第16、川上第26，首局兩人就多次互換領先、分數拉鋸，並打到「丟士」才由許玟琪拿下，第2局前段許玟琪曾6比2領先，但川上透過7比1攻勢超前，並持續一步步擴大領先，許玟琪最多10比18落後達8分，川上追回一局，將比賽逼進第3局。

決勝局兩人僵持了一會後，許玟琪透過6比1小高潮站上領先，接下來都幾波連續得分的優勢，逐漸甩開川上的追擊，最終順利帶走勝利。