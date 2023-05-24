女星「雞排妹」鄭家純（現改名為：鄭采勻）近日傳出接受民進黨徵召，將參加台北市中正萬華區的立委選舉，今(24日)稍早鄭家純發文承認有接受約談徵召，她第一時間回應：「願意幫忙」，而最新的進展是周一被通知「有異動」，鄭家純仍表示：「配合你們的決定」。

關於投入選戰的傳聞，鄭家純稍早寫出自己知道的來龍去脈，第一次見到「紅色鋼鐵人」（潘孟安）時，對方就禮貌表示：「不好意思，要來害你了」，鄭家純聽完後便爽快回答：「願意幫忙，不會用無黨籍，去哪都可以，配合你們的需求。」第二次則是在聊天中再次確認她有沒有意願。

鄭家純發文。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

鄭家純說，上周再度被約見會面，則是被告知可能參與的選區，她明白後就回日本陪老公，周末跟朋友討論這件事及可能被分派到的選區時，鄭家純內心很平靜，「他們的反應我都當作關靜音」，因為自己就是全然接受安排，這星期一回到台灣時，有人通知她可能會有改變，她仍是服從決定配合，「就和我第一次見面時的答覆一樣。」

鄭家純呼籲媒體不要腦補她沒說的內容。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

對此，鄭家純也呼籲媒體報導此事記得要校稿，並只報導她寫過的字，不要「腦補」太多內容，其他網友則回應：「出來選立委，一定有很多人支持妳，加油」、「無論結果如何，都是最好的安排」，而另據《三立新聞網》報導，聽聞鄭家純可能加入中正萬華立委選戰，敵手于美人大器表示：「江湖上有太多的傳聞，我只在乎我自己能否是傳奇。」

而鄭家純經紀人低調回應，目前因爲還有既定的工作行程在忙，像今天就是一整個下午都在開線上課程「深夜練愛課」的前置會議，所以還沒有時間想那麼多。