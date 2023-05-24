温昇豪、邱凱偉、禾浩辰近日在小S（徐熙娣）的東森《小姐不熙娣》，討論「男人們聚會都在聊什麼？喝酒後才大吐真言！？」時，分享3人因合作新戲成為好酒友，更曝光不為人知的酒醉糗事。

聊到酒後瘋狂舉動，禾浩辰自爆某次在夜店喝太嗨，竟然直接脫衣奔向舞台，引起全場騷動，跳得正起勁時卻被保安請下台，隔天社群限動上全是當晚他斷片打赤膊的合照標記，醉後糗態全都錄。他也加碼透露，出道前曾和朋友去長灘島旅遊，途中狂遇異性主動搭訕，面對小S的辛辣拷問細節，禾浩辰也都害羞的全都侃侃而談，小S最後也忍不住笑虧他：「你的經紀人現在應該很害怕！」讓全場哭笑不得。

小S談到，多年前曾至温昇豪的餐酒館作客，「他酒量和酒品卻出乎意料的好，人比想像中健談幽默」。温昇豪也意外小S私下個性溫和，不同於螢幕上的犀利形象，不僅好聊還非常真性情，「聊跳蚤我可以，但聊情趣用品我覺得就...」，笑翻現場嘉賓。

邱凱偉自曝嘴巴大守不住秘密，黃湯下肚後會因為太亢奮到不自覺的開始爆料，每次事後懊悔都已經來不及。小優則稱讚邱凱偉懂品酒還散發反差魅力，在酒局中會貼心照料在場每人的需求，展現十足紳士風範。

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