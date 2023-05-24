中租-KY此次股東會亦完成董事全面改選，新任5席董事為中租企業總裁辜仲立、中租-KY董事長陳鳳龍、人資長鄭秀姿、Chee Wee Goh、中租建設董事長陳志揚。4席獨董為Steven Jeremy Goodman、Casey K. Tung、鄒清水、楊宏澤。

中租-KY 2022年合併營收866.08億元、年增20.02％，歸屬母公司稅後淨利272.21億元、年增達25.77％，每股盈餘（EPS）17.17元，全數改寫新高。其中，台灣、中國大陸及東協獲利分別成長24％、4％及19％。

中租-KY董事長陳鳳龍表示，面對外在挑戰，2022年於三大主要市場持續尋找發展動能。其中，台灣運用太陽能產業、消費性金融等多角化業務添加助力，東協在各國擴增服務網點與產品服務推動業績，中國大陸在疫情管控至解封、中美角力等變數下仍呈現適度成長。

展望2023年，中租-KY將聚焦深化「亞太卓越財務金融公司」、完善產品市場策略、促進數位轉型、ESG融入經營策略等4大策略。其中，持股7成的馬來西亞子公司仲利成功融資（CHBE）評估規畫IPO並申請於馬國證交所上市案，亦於此次股東會中順利通過。

中租-KY表示，在台灣、中國大陸，東協的越南與柬埔寨均位居租賃龍頭，泰國2005年掛牌上市，馬來西亞亦居第二大中古車融資公司。未來將加速追求東協市場地位，尤其是新設的印尼與菲律賓公司，穩固三大市場版圖，深化成為「亞太地區卓越財務金融公司」願景。

其次，中租-KY持續深化企金業務，於中國大陸與越南自中小企業延伸發展至微型企業，並強化數位化、系統化來擴大觸及客戶，創造獲客效果。消金業務則將台灣已發展完整的策略與產品，如二手車融資、摩托車，消費分期與小額貸款等，快速複製至東協各國家。

能源事業方面，中租-KY已進入屋頂、地面、漁電及家戶型等各類型電廠的多元綠能布局階段，並評估水力、風能等，同時構思回收太陽能電板，投入循環經濟，有價值拆解及營利。保經事業則加強從業務到客戶延伸，找尋適當產品推廣，並建構保經專業團隊。

再者，中租將運用數位產品平台，因應不同客群、市場定位提升現有產品，創造新產品平台與業務服務機會，串連更完整的企、消金產品精進另類徵信成效，並運用數據科學管控風險，也將適合的數位平台及產品複製至海外市場。

中租-KY指出，將完善跨國事業的管理架構，建置標準化系統公版，同時滿足在地化與差異化需求，並強化矩陣式組織，運用此機制與平台訓練與培育跨國人才。最後，將從自身全面檢視與精進ESG作為，朝向永續經營、持續成長目標邁進。