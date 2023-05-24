高雄17直播鋼鐵人的2022-23賽季在例行賽結束，不過陣中後衛林書豪獲獎不斷，已經離開台灣度假充電的他，24日收到獲得5月單月最有價值球員（MVP）獎項，成為聯盟史上第1位3連霸單月MVP的選手。

林書豪本季最後一場例行賽傷退，不過5月份他還是有平均19.7分、8籃板、8助攻精彩數據，在球隊拚搶季後賽席位的爭奪戰中往前衝刺，其中5月6日的比賽攻下36分、10籃板、15助攻、成為聯盟史上第1位連3場繳出「大三元」數據的球員。

在5月最有價值球員投票中，31張選票中包含2張球迷選票（5月球迷投票再創新高，共1萬2693人參與、高於賽季平均6636人），林書豪獲得29張5分票，以總分148分拿下5月最有價值球員的殊榮。

PLG本季持續邀請Porsche Taiwan冠名贊助2022-23球季單月最有價值球員，單月MVP除了可獲得Porsche x P. LEAGUE+ 特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的 Porsche 深度體驗之旅，與 Porsche 一起感受夢想成真的喜悅。