民進黨立委陳歐珀爆出與im.B主嫌曾國緯（原名曾耀鋒）交情匪淺，民眾黨立委陳琬惠今天質疑為何搞土地開發的曾耀鋒可以被陳歐珀帶去參加宜蘭交通考察？交通部高層又去詐騙犯豪宅喬了什麼？她加碼曝光一張2020年夏天的照片，行政院政務顧問陳振坤、前台鐵局長張政源、現任台鐵局的副局長朱來順，喊話「請別裝不熟，老實交代清楚！」

陳琬惠表示，im.B詐騙案持續延燒，她的立場很清楚，涉及刑事犯罪的部分，完全尊重檢調偵辦；但是該釐清的行政責任還是應該釐清。

她說，根據她掌握的資料，2020年6月12日，交通委員會所安排的宜蘭考察，身為土地開發商的曾耀鋒竟然也被陳歐珀帶去參加，發展宜蘭的建設，沒有人會反對。只是，一個在宜蘭搞土地開發的商人，為何可以參加考察？是比較方便喬案子嗎？

陳琬惠說，更扯的是，考察結束後，一群交通部的高層包含時任交通部次長的黃玉霖都跑到曾耀鋒的宜蘭五結豪宅開趴，這有沒有違反《公務員服務法》？要不要移送監察院調查？更何況，當天禮拜五明明是上班日，為什麼可以跑去豪宅吃喝玩樂？

陳琬惠表示，為了保護檢舉人，她沒有公布2020年6月12日的照片，但她希望交通部別想包庇自己人，當天有哪些官員去？又去喬了什麼事？請立刻啟動行政調查！

陳琬惠貼出一張2020年夏天的照片，合照是位於曾耀鋒的宜蘭五結豪宅內，紅色圈起來的人依序為行政院政務顧問陳振坤、曾耀鋒、前台鐵局長張政源、跟著曾耀鋒吃香喝辣的呂先生、現任台鐵局的副局長朱來順。「所以，請別裝不熟，老實交代清楚！」

她強調，自己會繼續追查與曾耀鋒有不當往來的官員及民代，揪出相關不法行為，給所有受害人一個交代。