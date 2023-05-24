新竹縣議員蔡蕥鍹24日縣政總質詢舉竹北市未有社會住宅，照顧年輕族群，閱讀力投入經費僅次桃園，但各項評比敬陪末座等案例，形容新竹縣是一流消費、二流建設、三流行政效率！

縣議員蔡蕥鍹以竹北市未有社會住宅等議題，形容新竹縣一流消費、二流建設、三流行程效率。（羅浚濱攝）

蔡蕥鍹說，竹北市房價飆漲直逼新北市，民生消費也不輸台北市，一流消費讓很多移居竹北市的年輕族群，根本買不起房子，縣長楊文科2020年發下豪語，7個基地將蓋2千戶社會住宅，要照顧弱勢家家庭，湖口社宅要到2027年，竹北還沒看到如何落實居住正義？

產發處長陳偉志說，社會住宅是由營建署住都中心負責興建，縣府是做用地可行性評估，竹北市社會住宅281戶預定地在新竹地檢署後方，因涉及用地變更已由內政部審議，審議民眾陳情案件。

蔡蕥鍹認竹北住宅興建的行政效率有很大改善空間，質疑若遭民眾反彈，能否確實執行？有無評估其他腹案地點？陳偉志指有評估一處市有地，要與竹北市公所協商。

蔡蕥鍹以文化總體競爭力，指國家圖書館「111年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，新竹縣投入的經費僅次桃園市，但館藏建設、到館人次、持證比例等各項指標數據均排名落後。

文化局長李安妤表示，教育部評比閱讀力有八大項，人口40萬以上為第三組，去年新竹縣「整體閱讀力表現績優城市」第1名及閱讀力表現績優城市「民眾每人資源投入經費」縣市組第1名。

李安妤說明，購書經費從2019年的403萬元，逐年提升到今年3300萬元，該局提供閱讀好禮，鼓勵家長幫新生兒辦戶口時即辦證等措施，提高縣籍讀者辦證率。蔡蕥鍹指她提出的是國家圖書館的調查數據，不是教育部。

蔡蕥鍹並指新竹縣工商大樓場地管理有疑義，政風處接獲陳情，有外洩陳情人個資等問題，認此縣有財產應嘉惠所有勞工，依公平公開管道合理受費，提供民眾場地預約。