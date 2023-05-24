前通霄鎮長陳漢志涉及收賄案，經苗栗地院審結24日宣判，依違犯不違背職務要求賄賂罪，處有期徒刑7年6月，褫奪公權5年。又犯不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑8年，褫奪公權5年，犯罪所得新台幣107萬元沒收。應執行有期徒刑10年。另鎮公所祕書陳志豪則判處有期徒刑3年8個月，褫奪公權3年，廠商蔡弘懋則依交付賄賂罪處有期徒刑6個月，褫奪公權2年，得易科罰金。全案可上訴。

地院調查，前通霄鎮長陳漢志、機要秘書陳志豪、鎮務顧問黃晏樂於陳漢志就任之初，就共同謀議向廠商要求賄賂，並由黃晏樂於2019年3、4月間，向賀喜公司的林瑞洋探詢參與公有土地架設太陽能板標租案的意願，林瑞洋表示有參與意願後，受邀至陳漢志服務處洽談，陳志豪當場詢問林瑞洋，若賀喜公司得標，願給付多少賄賂，但雙方未達成共識。

陳漢志後於2019年8月間某日，向有意參與通霄鎮太陽能光電標租2案的能旺公司監察人蔡弘懋詢問，外面的行情多少，並表示他知道一般行情，蔡弘懋則回以得標後會知道禮貌。陳漢志再指示不知情的承辦人林國驊，將非屬應秘密的該案文件檔案交付給蔡弘懋，有利於能旺公司事先評估。

待安集公司得標再統包給能旺公司施作後，蔡弘懋遂於同年12月某日上午，在陳漢志服務處交付以紙袋包裝的36萬元賄賂給陳漢志，再於2021年4月13日在苗栗縣通霄海水浴場旁土地公廟前，將以紙袋包裝的71萬元賄賂款項，丟到陳漢志駕駛的公務車內，作為得標的對價。

苗栗地院審理結果認為，被告陳漢志雖僅坦承向蔡弘懋收受賄賂，否認向林瑞洋要求賄賂，被告陳志豪則否認要求賄賂犯行，但同案被告黃晏樂、蔡弘懋均對於犯罪事實坦承不諱，並經林瑞洋、能旺公司的葉建宏等人證述明確，尚有手機截圖、跟監照片等資料佐證。本案事證明確，被告陳漢志、陳志豪、黃晏樂、蔡弘懋4人犯行均可認定。

法官量刑審酌被告陳漢志身為鎮長，本應廉潔自持，竟對職務上之行為要求、收受賄賂，罔顧選民付託，敗壞官箴，考量賄賂金額達10 萬元，判處有期徒刑7年6月及8年，應執行有期徒刑10年，褫奪公權5年。

被告陳志豪曾於偵查中自白，依貪污治罪條例第8條第2項規定減刑，判處有期徒刑3年8月，褫奪公權3年。，被告黃晏樂雖非公務員，但與公務員共要求賄賂，並於偵查中自白，分別依貪污治罪條例第8條第2項、證人保護法第14條第1項規定減刑，判處有期徒刑1年4月，緩刑3年，並應向公庫支付新臺幣10萬元，褫奪公權2年。

至於被告蔡弘懋雖非公務員，但向公務員行賄，並在偵查及審判中均自白，依貪污治罪條例第11 條第5項規定減刑，判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付8萬元，褫奪公權2年。

而檢察官另起訴標租案承辦人林國驊共同要求、收受賄賂。法院審理結果認為，被告林國驊身為承辦人，受鎮長指示出席洽談及交付檔案，不能逕行認為有要求、收受賄賂的犯意聯絡，且依卷內事證，檢察官未能舉證證明被告林國驊有要求、收受賄賂的行為 ，故判決被告林國驊無罪。