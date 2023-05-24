審計部去年7月要求農委會向各縣市追回歷年農業天然災害救助農田中夾帶農路、水塘、空地、農舍等面積的補助，雲林縣被列管1萬1399件被列管是全台最多，農民接到通知氣炸了，縣長張麗善表示，將尋求修法保障相對弱勢的農民。

審計部去年查核2017年至2021年農委會天然災害救助金發放情形，認為有4個濫發缺失，其中之一是核定的災損補助面積夾帶農路、水塘、空地、農舍未扣除。農糧署去年7月行文各縣市府，要求被列管的農田必須繳回溢領的部分。

縣長張麗善最近下鄉時聽到農民氣憤反應，看天吃飯已經很無奈，費一番工夫才領到的救助金根本不夠本，現在居然還要追回設施面積，政府是覺得農民很「好康」嗎？

張麗善表示，縣府收到農糧署要求追回的公文感到不可思議，農民當年免費提供土地做農水路，農田水利會被改制為政府機關也討不回，私人財產莫名變成國有，占農民便宜的地方政府就算了，一點點救助就斤斤計較設施不算農田？

張麗善說，如果農產能夠豐收、行銷暢通，農民一點也不想領天然救助金，農路、水塘、空地、農舍原就是農業經營所需，她個人覺得坐辦公室吹冷氣的胡思亂想，對農人很不公平。

縣府農業處副處長蔡耿宇表示，雲林縣被列管的天然災害救助案件1萬1399件是全台最多，但比例還不是最高，縣府轉發農糧署公文給各公所，現在都還在清查中，不少農民反應不合理，張縣長希望透過修法凸顯此一荒謬，否則年年都會發生農民不滿，公務員徒增困擾的事件。

蔡耿宇表示，天然災害救助有會勘時間上的落差，農委會的「農產業天然災害現地照相App」可即時記錄天然災害受創情形，但只作為參考資料，而非判定損害的依據，雲林縣府也希望修法列入為判定依據。