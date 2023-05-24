台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安表示，近日一對母女到他的門診，女兒問母親為何懷孕時明知她有心臟病，仍要生下她？母親反問「覺得當初把妳生下來是錯的嗎？」女兒接著說「我其實很感謝妳把我生下來」，讓在一旁的陳俊安鼻酸。

陳俊安前天（22日）在個人臉書粉專說，這名母親叮嚀患有單一心室心臟病的18歲女兒，成年後要對自己的健康負責，別再讓她提醒有無吃藥，女兒卻對母親說「是妳要把我生下來的耶！我在肚子裡的時候，妳就知道我出生後要開很多次刀，也永遠不會有正常的心臟」，反問母親為何堅持要生她。在一旁的陳俊安心想慘了，診間會不會直接上演母女大戰的劇情。

正當陳俊安還在腦補時，母親下秒說「妳都長這麼大了，我當初把妳生下來是錯的嗎？」女兒猶豫一會後，感性地說「我其實很感謝妳有把我生下來。」醫師說，這對母女當場在診間落淚，他也忍不住鼻酸，但他手邊只有表面粗糙的擦手紙，不好意思給她們擦眼淚。

暖心故事讓網友感動，「醫生聽到也會掉淚吧」、「有洋蔥」。也有人感慨說，「先天性心臟病一輩子都得就醫追蹤，沒有辦法投保商業保險。若父母沒有穩定的經濟收入、強大的心理素質，可能無法定期就醫及進行適當的醫療處置，且心臟病患在很多方面都相對弱勢，可能常常會被否定、會被排擠，不管是求學、求職或婚姻，因而造成人格發展障礙；生活是很現實的，如果父母沒有能力照護，生不生真的要三思！」