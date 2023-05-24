朋億*2022年全年合併營收85.93億元、稅後淨利歸屬母公司業主7.97億元，分別年增37.27％、40.18％，全年營收、獲利均創歷史新高，由於朋億*股票面額變更至新台幣5元完成後，對外發行股數倍增，調整計算2022年每股稅後盈餘為11.74元。
朋億*指出，目前仍持續受工程塑膠原料供需短缺影響，已採取提前下單因應，今年第1季整體在手訂單仍110億元以上水準，較去年同期增加24％，並無受半導體產業客戶取消訂單情況，可望隨著訂單完工認列進度，推升未來營運逐季成長態勢。
朋億*(6613)今天舉行股東常會，會中承認2022年度營業報告書、財務報表等各項討論事項。該公司2022年上半年配發每股2元現金股利，已於2023年2月17日發放，2022年下半年配發每股6.5元現金股利，訂於2023年6月29日為除息交易日，預計2023年7月20日完成現金股利發放作業，若以2022年全年合計配發每股8.5元現金股利。
朋億*2022年全年合併營收85.93億元、稅後淨利歸屬母公司業主7.97億元，分別年增37.27％、40.18％，全年營收、獲利均創歷史新高，由於朋億*股票面額變更至新台幣5元完成後，對外發行股數倍增，調整計算2022年每股稅後盈餘為11.74元。
朋億*指出，目前仍持續受工程塑膠原料供需短缺影響，已採取提前下單因應，今年第1季整體在手訂單仍110億元以上水準，較去年同期增加24％，並無受半導體產業客戶取消訂單情況，可望隨著訂單完工認列進度，推升未來營運逐季成長態勢。
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