朋億*2022年全年合併營收85.93億元、稅後淨利歸屬母公司業主7.97億元，分別年增37.27％、40.18％，全年營收、獲利均創歷史新高，由於朋億*股票面額變更至新台幣5元完成後，對外發行股數倍增，調整計算2022年每股稅後盈餘為11.74元。

朋億*指出，目前仍持續受工程塑膠原料供需短缺影響，已採取提前下單因應，今年第1季整體在手訂單仍110億元以上水準，較去年同期增加24％，並無受半導體產業客戶取消訂單情況，可望隨著訂單完工認列進度，推升未來營運逐季成長態勢。