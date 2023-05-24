外貿協會董事長黃志芳表示，貿協於台灣的重要貿易夥伴國皆設有據點，沙國是中東第一大經濟體，目前正在全力推動2030國家願景建設計畫，考量沙國重要性、市場性及發展性，如今設點時機已成熟，利雅德台灣貿易中心將協助我國商品拓展貿易商機外，亦將尋求我企業與沙方合資或公私合營方式，協助爭取沙國改革開放政策下龐大轉型商機，互利雙贏。

黃志芳強調，沙國是全球能源大國，在能源及地緣政治角色上舉足輕重，現為降低對石油的依賴，提出多項政策願景，致力推升該國國際地位；而台灣是全球產業及經貿大國，具能力亦有意願與沙國攜手合作。

沙國《願景2030》計畫，以實現國家全面現代化，晉升為全球前15大經濟體為目標，內容包括四大超大型計畫，在執行面上則集中於十三個戰略領域，其中的航太國防、智慧移動、交通與物流、食品與農業、建築元件與服務、娛樂休閒運動(如電競)、水電與再生能源、醫療照護、消費品與零售、電信及傳播都是台灣產業具競爭優勢之領域，未來可加強與沙國積極合作爭取我國業者商機，支持沙國達成願景2030的目標。

此次，為掌握先機，更藉利雅德台灣貿易中心開幕的重要時刻，由外貿協會董事長黃志芳親率鴻海(2317)、成運汽車、奇景、研華(2395)、馳諾瓦與台中榮總等10家重量級業者，組成「2023年中東藍海旗艦團」前往拜會當地大型跨國集團Ajlan & Brothers及Zamil並於開幕首日辦理「台灣科技日」與希冀與我國業者共拓願景2030商機之企業進行深入洽談。

沙國為全球最大原油出口國及我國中東地區最大貿易夥伴。2022年該國為我國第14大貿易夥伴，雙方貿易總額達125.69億美元，年增42.54%。

根據國際貨幣基金組織(IMF)資料，受惠於能源價格上漲，沙國2022年成長率達7.6%，成為世界成長最快經濟體之一，2023年經濟成長率預估將達3.7%，高於2.7%的全球總平均。此外，沙國政府並極力改善當地經商環境，世界銀行《2020年經商環境報告》(Doing Business 2020)指出，沙國經商容易度於190國中排名第62，較2018年躍升30名，改善幅度居全球之冠。同時，我國與沙國2020年簽署並於2022年上路之防止雙重徵稅協議，是中東和北非地區(MENA)唯一與我國簽署此類協議之國家，有助消除跨境經濟活動的稅收障礙、促進台沙雙邊貿易投資和文化交流。