北市一名柯姓男子，日前慌張跑到內湖分局港墘派出所報案，指70歲的年邁父親趁家人不在，獨自跑出門後失去音訊，傳訊息給他，他也不回，擔心老父恐發生意外。

港墘派出所所長盧宏銘(中)、員警陳奎凱(右)、張佳瑀(左)，立即展開搜尋，將老翁平安送回。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方接獲報案後，在可能走失範圍內，細心逐一調閱監視器尋找柯翁蹤影，因當天氣溫驟降，柯翁僅身著單薄衣物，家屬十分心急與擔憂，所長盧宏銘秉持同理心，立即與員警陳奎凱、張佳瑀等人組織線上巡邏警網，在老翁行走動線加強協尋，最後終於發現柯翁漫無目的走在內湖路1段737巷周邊巷弄，隨即調派警車將他載回派出所休息與家人團聚，結束這場驚魂迷途，家屬對於警方熱心協助感激不已。

內湖分局表示，民眾家中如有易走失的長者，應注意其可能活動範圍，幫長者佩戴留有聯絡方式的配件，也可以向失智症協會登錄資料，申請預防走失愛心手鍊，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔，警方發現時可第一時間確認走失者身分，讓迷途長者能盡速平安返家。