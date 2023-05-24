位在松山區的台北小巨蛋，只要一有舉辦演唱會，就會因為晃動而造成周邊居民困擾。國民黨議員秦慧珠在議會交通委員會上質疑，市府以噪音分貝做為震動標準，根本就是搞錯標準；民眾黨議員陳宥丞則直言應該勇敢訂出一套標準，不然就技術解決；民進黨議員洪健益則指出，除了用分貝作為罰款標準以外，是不是也能依照現場民眾「是否有站起來」作為依據？對此小巨蛋方面則回應，什麼情況可以不用讓對面住戶感受到震動，這需要重新量測評估，有機會的話會找學者到住戶家中，找出合宜的數值。

秦慧珠表示，小巨蛋用多少分貝的震動係數是完全不對的，是拿錯誤標準進行比對。「震動和聲音不同還拿來做標準，好像你是偉大法官拿標準裁罰，這超級可笑，非常可笑。」秦慧珠說，就算用現在的分貝，跟震動也是完全不相干的，不管是60分貝還是63分貝都會震動，不能只是叫二樓、三樓的觀眾不要站立或是跺腳、搖擺，「這問題不能不解決，一定要研究標準，能做硬體改善、地質改善要盡量做。」

陳宥丞則表示，負責小巨蛋經營的台北捷運公司，並未在技術上有設計出反抗「應力」的做法，原因在於即使人在大巨蛋內並沒有非常大力的跳動，僅僅是大家一起往下壓一下都會有應力，「既然國外也有無法改善的場館，要就技術解決，要就訂出明確制度。」陳宥丞說，必須要公告周知小巨蛋以後只能有什麼樣等級的演唱會，否則造成居民厭惡、藝人朋友誤會。

洪健益則直言，希望捷運公司訂定一套真正清楚的樣態方式，包括審議未來要開演唱會要唱的歌曲，是不是有可能發生過去藝人阿妹「三天三夜」的晃動程度？如果二三樓不能站立，他們嗨到站起來有沒有罰則？如果有站起來可以重罰，歌星也會宣導不要站起來，相信這樣比較有說服力，「不能讓周遭房子震動，把遊戲規則訂出來、重罰，而非只有超過分貝數才要罰。」

對此小巨蛋中心主任周陳吉表示，以分貝為單位是因為現場用收音設備去量，聲音的音量就是分貝。未來會按照議會指示，找專家學者實地量測，這部分需要合宜評估標準，才會依照標準有沒有合宜的罰則。不過周陳吉也直言，罰款並非主要目的，而是要想辦法降低震動，且各種演唱會有各式各樣的表演方式，表演型態限制也需要審慎評估，不能一刀切割。

周陳吉強調，未來會請專家學者做一次量測，什麼情況下會不讓對面住戶感受到震動，需要重新量測評估，「這議題很複雜，小巨蛋現在場館跟地質環境就是如此。下階段會找學者有機會到民眾居住的現場，找出合宜的數值。」