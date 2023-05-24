受到美股四大指數大跌衝擊，台股今（24）日早盤走勢疲弱，盤中最低觸及16,070點大跌約118點，但於午盤過後約1點左右，神秘買盤急拉，指數直線拉升，一度來到16,185點小跌近3點、幾近拉至平盤，也拉出逾110點下影線。