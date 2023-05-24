政策指標股觀光股、儲能減碳股等成市場多頭指標，個股則以台積電、日月光投控及聯發科等為主要拉抬焦點，指數急速拉升，在1點25分收盤前試撮，指數拉升至16,185點，跌不到3點。
市場揣測，政策護盤意味濃，八大官股券商昨（23）日已由賣轉買，單日買超近8億元。
受到美股四大指數大跌衝擊，台股今（24）日早盤走勢疲弱，盤中最低觸及16,070點大跌約118點，但於午盤過後約1點左右，神秘買盤急拉，指數直線拉升，一度來到16,185點小跌近3點、幾近拉至平盤，也拉出逾110點下影線。
政策指標股觀光股、儲能減碳股等成市場多頭指標，個股則以台積電、日月光投控及聯發科等為主要拉抬焦點，指數急速拉升，在1點25分收盤前試撮，指數拉升至16,185點，跌不到3點。
市場揣測，政策護盤意味濃，八大官股券商昨（23）日已由賣轉買，單日買超近8億元。
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