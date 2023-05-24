大同之家長輩們都玩得開心，也藉此達到調劑身心、延緩老化之效果。(于家麒攝)

財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心(TCC)為讓地區長者找回童心，並協助其從「樂齡玩具」中來強化肌力與協調能力，以延緩老化，近日又捐贈予金門大同之家一批樂齡玩具。董事長黃獻平表示，希望未來能將金門做為樂齡玩具的示範點，藉此回饋故鄉的長輩，讓老人家們可以活到老、學到老也能玩到老。

黃獻平希望未來能將金門做為樂齡玩具的示範點，藉此回饋故鄉的長輩。(于家麒攝)

本身為金門人的黃獻平表示，他在去(2022)年祖父母節返鄉時已捐贈一批樂齡玩具給金沙鎮樂齡學習中心使用，長輩們都玩得很開心也藉此達到調劑身心、延緩老化之效果。日前他利用造訪大同之家慰問之際，了解院內長輩人數後，再捐33件樂齡玩具，希望讓大同之家成為一個示範點，讓老人家們可以活到老、學到老也能玩到老。未來大同之家也將利用桌遊社團的課程中，提供給長輩休閒益智之用。

大同之家後續將利用桌遊社團的課程中，提供樂齡玩具給長輩休閒益智之用。(于家麒攝)

據了解，財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心主要配合經濟部標準檢驗局執行國內產製及進口玩具、遊戲設備、兒童用品及生活用品相關產業檢驗。另還邀請產官學等專家學者所組成「安全鑑定委員會」，配合政府政策推廣「ST安全玩具」、「ST兒童用品」、「ST樂齡玩具」、「ST寵物用品」及「SP安全遊具」等標誌。

台灣玩具研發檢測中心董事長黃獻平(左二)回饋故鄉，捐贈一批樂齡玩具予金門大同之家。(于家麒攝)

黃獻平也說明，樂齡玩具的標章並不是隨意就能核發，而是由產官學界各領域的專業人士組成的樂齡玩具委員會，在安全、適宜標準的範圍內，提供一個認證標章，給予長輩娛樂之餘，同時能達到延緩老化的目的。

透過「樂齡玩具」，讓老人家們可以活到老、學到老也能玩到老。(于家麒攝)

副縣長李文良表示，看見長輩們開心的玩著檢測中心贈送的樂齡玩具，真的非常感謝黃獻平董事長的用心，相信這對於老人家在心智、專注力以及手眼協調方面的功能都有很大幫助。李文良也對於玩具檢測研發中心未來有意將金門做為樂齡玩具示範點的想法大表推崇，並期盼該中心日後能有更多適合各年齡層的安全玩具研發問市，讓更多人找回童心。