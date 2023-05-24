國民黨今召開記者會，痛批綠營塑造「戰爭必然論」，蔡英文總統與民進黨主席賴清德就是販賣戰爭恐懼的「戰爭販子」的共犯結構，呼籲民進黨主席賴清德用和平來選總統，民進黨不要做戰爭的競爭，而要做和平的競爭。

國民黨文傳會召開記者會，由國民黨副秘書長李彥秀、立法委員李德維，以及革命實踐研究院副院長何志勇出席。李彥秀回顧，去年12月蔡英文總統引述英國前首相邱吉爾名言「在戰爭與屈辱之間選擇屈辱，屈辱過後還是要戰爭」，這等於是戰爭必然論，訴求選國民黨是屈辱，屈辱完還是要戰爭，那不如一開始就選民進黨。

國民黨今召開記者會。（文傳會提供）

李彥秀表示，國防部長邱國正指兩岸情勢40年來最嚴峻、立法院長游錫堃的台灣也可以打到北京、國安局前局長陳明通的2023年中共可能以戰逼談，以及外交部長吳釗燮曾說北京正準備對台灣發動戰爭，族繁不及備載。

李彥秀痛批，民進黨做賊喊抓賊，靠販賣亡國感來轉移內政失敗表現，520蔡英文又試圖華麗轉身，改提和平，這樣真的能讓人民取信？李彥秀也質疑，賴清德過去稱是務實台獨工作者，現在為了選總統又說要和平保台，他提問賴清德，能不能別再販賣亡國感？敢不敢用和平兩個字，當作2024選舉的主軸？

李德維直言，台灣人要和平，民進黨卻用戰爭來恐嚇臺灣人民，甚至因此出賣台灣人的和平，孰可忍孰不可忍？李德維表示，他相信明年2024總統與立委的選舉，就是戰爭與和平的選舉，因為國民黨追求兩岸和平，而民進黨無限制的擴張「戰爭必然論」，以及相關戰爭準備，反而導致台灣人非常不安。

何志勇質疑，蔡英文自稱「辣台妹」，大力放送「芒果乾」，又是教召延長，又恢復兵役一年；美國2020年總統大選前甚至放任綠營人士痛批拜登當選「必將賣台」，提醒臺灣人民戰爭近在眼前，要臺灣「抗中保台」，結果2022年民進黨選舉大敗，蔡總統卻改口和平是兩岸唯一選項，這根本是免費放送戰爭想像。