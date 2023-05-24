部立基隆醫院泌尿科醫師林柏翰（左）提醒，有腎結石病史的民眾，應該每半年追蹤一次。右為部基副院長陳韋達。（張志康攝）

透過輸尿管鏡發現，老翁兩側輸尿管都被腎結石緊緊卡住，才導致嚴重感染，引發敗血症。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

近期有一名65歲的老翁因為發高燒被送到部立基隆醫院急診室，醫師接診時發現，老翁已經出現敗血性休克，經急救後好不容易救回。待老翁的情況穩定後，才赫然發現老翁的症狀的起因，竟是被他忽略了十二、三年之久的陳年腎結石。

對很多人來說，總覺得進出醫院不是什麼好事，因此，只有身體不舒服的時候才會去看醫生，待症狀獲得改善，有時候是因為工作忙，又或是因為覺得麻煩，就將身體的狀況拋諸腦後，這名老翁的狀況正是如此。

進了急診室的老翁，經基隆醫院泌尿科醫師林柏翰檢查後發現血壓偏低，經給予升壓藥後，敗血性休克的症狀得以緩解。

林柏翰接著為老翁安排電腦斷層掃描（CT）檢查，發現老翁的兩邊腎臟皆有積水，而且都被結石塞住了。左側的結石約1.8公分，卡在下段輸尿管；右側的石頭約2.3公分，卡在上段輸尿管，經緊急放置經皮腎臟引流管後，將老翁送進加護病房繼續觀察。

然而，林柏翰卻表示，其實老翁早在十二、三年前，就已經發現有腎結石卡在輸尿管裡了。只是後來在回家吃藥後，不痛了，也就這麼拖了十餘年，沒想到，日前卻因感染導致敗血症，甚至出現敗血性休克，險些送命。

待老翁因感染引起的敗血症穩定後，林柏翰便著手為老翁進行輸尿管鏡雷射碎石手術。隨著輸尿管鏡送至患部，赫然發現原本應該細如麵線的左側輸尿管，因為陳年的腎結石卡住、感染，已經腫脹得跟原子筆管一樣粗。而右側的輸尿管更誇張，整顆結石不僅扎實地嵌在輸尿管壁上，還被增生的息肉包覆住。

林柏翰好不容易將卡在輸尿管上的結石打碎，才徹底解決了導致老翁感染的根本問題，術後經過兩天的觀察，老翁的敗血症指數（PCT）和其他抽血指數均已恢復至正常值，順利出院返家休養。

林伯翰在診療過程中才知道，原來老翁早在12、3年前便因為腰痛就醫，當時便已經查出右側的輸尿管有結石，從當時的X光片可以看出，當時的結石大小就已經是2.3公分左右的規模了，但當時還是中年人的老翁，後來自覺不痛了，就沒有再積極回診。

林伯翰說，大多數的腎結石其實平常不會有任何症狀或是不適，通常都是因為結石卡在輸尿管裡，才會造成病患疼痛或不適。且如果結石長期卡在輸尿管裡，只要不滑動，也不會疼痛，但不痛，並不代表問題不存在。

就以老翁的案例來說，老翁若不是因為左側的輸尿管也被結石堵住，並且引發嚴重的感染送醫急救，他也不會有太多疼痛或不適等症狀。但輸尿管長期堵塞會導致感染，細菌會跑到血液中引發敗血症，或是腎臟可能因此慢慢萎縮掉。

至於腎結石的起因，他表示腎結石多半是因為攝取了太多動物性脂肪或是鹽分造成，民眾只要多喝水、確保飲食清淡，就可以有效預防。林柏翰強調，民眾若發現有腰痛、頻尿、尿急或血尿等情形應及早就醫，有腎結石病史的民眾，即使沒有任何疼痛或不適，也應該每半年追蹤一次。