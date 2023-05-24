美國共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）將在24日晚間透過直播正式宣布投入選戰，他被視為黨內最有可能挑戰川普、角逐2024總統大位的人，過去他曾表示，台灣是美國至關重要的盟友。

綜合外媒報導，迪尚特將在美東時間24日晚上6時（台灣時間25日上午6時）於推特平台音訊空間（Twitter Spaces）直播自己的參選宣言，並找來推特總裁馬斯克（Elon Musk）和前PayPal營運長薩克斯（David Sacks）進行對談。

█ 稱台灣是堅強盟友，未表態介入台海衝突

迪尚特曾在今年3月底接受福斯國家網（Fox Nation）專訪，當主持人問到「如果中國真的入侵台灣呢？」他說，「那絕對是侵略」，並稱台灣是美國至關重要的「堅強盟友」。4月他接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時表示，「目標是以威嚇來防止軍事狀況發生…並維持台灣的現狀，」但對於台灣若遭到攻擊，美國是否會插手，迪尚特則未明確表態。

美國共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特將在24日晚間透過直播宣布參選，發布會上將請來推特總裁馬斯克（Elon Musk）進行對談。（資料照／美聯社）
美國共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特將在24日晚間透過直播宣布參選，發布會上將請來推特總裁馬斯克（Elon Musk）進行對談。（資料照／美聯社）

█ 從推特出發，支持率黨內第2

美國前總統川普（Donald Trump）過去曾以推特為主要的發言平台，如今迪尚特選在推特宣布參選，也引發外界不少揣測。《紐約時報》指出，馬斯克的加入是「令人意外的元素，迪尚特將因此獲得大量線上觀眾。」據美聯社報導，美國每5個成年人中，就有1人使用推特。馬斯克本人則是透過《華爾街日報》訪問表示，自己不會在現階段「為任何一位特定參選人背書」，但對於有愈來愈多機構選擇推特作為公告平台「很有興趣」。

一名不願具名的川普幕僚則向政治新聞網站「Politico」表示，狄尚特在推特宣布參選「非常完美」，因為如此一來「他就不用和人群互動，媒體也無法問他問題」，暗諷他缺乏群眾魅力。

目前迪尚特在共和黨內的人氣仍不敵川普，根據本月23日的民調顯示，川普在黨內取得53.5%的支持率，相較之下迪尚特僅獲得20.8%，差距不小。迪尚特向來支持川普提出的政策，延續好鬥的個人風格，但現年44歲的他強調自己比川普更年輕、具備更多與拜登一較高下的勝算。

文章來源：Trump team knocks DeSantis’ Twitter campaign launch: ‘This way he doesn’t have to interact with people’
文章來源：Who’s ahead in the national polls?
文章來源：Ron DeSantis to launch presidential campaign on Twitter with Elon Musk

不只支持藍營總統參選人 鍾東錦：也會為柯文哲募款
侯友宜拜會管中閔引聯想 藍委：請益經濟、教育
NBA》人品球技兼具 勇士柯瑞榮獲「賈霸社會正義冠軍獎」
#推特 #川普 #迪尚特 #2024 #總統大選