美國共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）將在24日晚間透過直播正式宣布投入選戰，他被視為黨內最有可能挑戰川普、角逐2024總統大位的人，過去他曾表示，台灣是美國至關重要的盟友。

綜合外媒報導，迪尚特將在美東時間24日晚上6時（台灣時間25日上午6時）於推特平台音訊空間（Twitter Spaces）直播自己的參選宣言，並找來推特總裁馬斯克（Elon Musk）和前PayPal營運長薩克斯（David Sacks）進行對談。

█ 稱台灣是堅強盟友，未表態介入台海衝突

迪尚特曾在今年3月底接受福斯國家網（Fox Nation）專訪，當主持人問到「如果中國真的入侵台灣呢？」他說，「那絕對是侵略」，並稱台灣是美國至關重要的「堅強盟友」。4月他接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時表示，「目標是以威嚇來防止軍事狀況發生…並維持台灣的現狀，」但對於台灣若遭到攻擊，美國是否會插手，迪尚特則未明確表態。

美國共和黨籍佛羅里達州州長迪尚特將在24日晚間透過直播宣布參選，發布會上將請來推特總裁馬斯克（Elon Musk）進行對談。（資料照／美聯社）

█ 從推特出發，支持率黨內第2

美國前總統川普（Donald Trump）過去曾以推特為主要的發言平台，如今迪尚特選在推特宣布參選，也引發外界不少揣測。《紐約時報》指出，馬斯克的加入是「令人意外的元素，迪尚特將因此獲得大量線上觀眾。」據美聯社報導，美國每5個成年人中，就有1人使用推特。馬斯克本人則是透過《華爾街日報》訪問表示，自己不會在現階段「為任何一位特定參選人背書」，但對於有愈來愈多機構選擇推特作為公告平台「很有興趣」。

一名不願具名的川普幕僚則向政治新聞網站「Politico」表示，狄尚特在推特宣布參選「非常完美」，因為如此一來「他就不用和人群互動，媒體也無法問他問題」，暗諷他缺乏群眾魅力。

目前迪尚特在共和黨內的人氣仍不敵川普，根據本月23日的民調顯示，川普在黨內取得53.5%的支持率，相較之下迪尚特僅獲得20.8%，差距不小。迪尚特向來支持川普提出的政策，延續好鬥的個人風格，但現年44歲的他強調自己比川普更年輕、具備更多與拜登一較高下的勝算。