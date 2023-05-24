台灣四面環海，不時見到大陸籍船隻到我國海域偷抽砂，影響環境相當大。海洋委員會與國立台灣海洋大學將於5月31日在台北福華國際文教會館前瞻廳舉辦「海域受抽砂影響國際研討會」，邀請中外學者、專家研討抽砂活動對海洋環境、生物及資源的衝擊。

海委會表示，這次邀請美國CSIS戰略暨國際研究中心主任Gregory Poling、中央研究院生物多樣性研究中心鄭明修研究員、Danareksa國營智庫Rima Prama Artha 首席經濟學家、日本早稻田大學瀨田真副教授、橋頭地檢署襄閱主任檢察官謝肇晶，以及南投地方檢察署檢察長黃元冠等6位主講人，針對「國際觀點與區域國家共同遏阻抽砂之展望」、「抽砂對海洋環境、資源之衝擊及對策」、「抽砂之法律與執法問題及其因應策略」等3項主題做專題演講，就自身專業經驗分享。

為使與會人員就抽砂對海洋環境的影響有更深一層的認識，同時邀請菲律賓海巡署上校Johonsan Fabilane、印尼大學法學院副教授Arie Afriansyah、馬來亞大學法學院高級講師Su Wai Mon，及國內海洋保育、海洋法政等領域知名專家學者共同與談。