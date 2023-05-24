雙相浸入式冷卻技術是高性能計算（High Performance Computing, HPC）應用中，最佳的散熱解決方案之一。 在三方合作中，廣運(6125)與其陽(3564)與共同開發 2U雙相浸沒式冷卻系統，並與工研院電光系統所合作進行冷凝器的設計優化，以及晶片端的沸騰增強設計，進而開發出兼具高散熱能力與降低冷卻耗能之解決方案。

廣運(6125)兩相浸沒式散熱設計應用於其陽(3564)的SCB-1946網路伺服器，並與工研院電光系統所進行技術合作開發，整體系統散熱能力超過2,000W，電力使用效率（Power Usage Efficiency, PUE）接近1.0，滿足綠色供應鏈共創淨零碳排能，及「環境保護」、「社會責任」、「公司治理」ESG永續目標，同時還從經濟角度降低了運營成本。

廣運擁有47年的自動化研發製造能力，以及擁有大型公共工程自動化建置經驗。從2018年10月開始投入IDC產業的熱傳領域，並開發出適合企業及資料數據中心(Data Center)的大型液冷散熱產品，包含水對氣/水對水/單向浸沒式/雙向浸沒式等產品，同時提供系統業者開發CPU及GPU的氣冷解決方案。在散熱領域提供客戶 (Design for cost ；Design for budget) 的熱傳完整解決方案，使客戶在技術及成本上更具競爭力。

其陽為佳世達集團成員之一，為任何規模的客戶提供網絡設備的設計，擁有超過20年高性能網絡設備的經驗，受到國際頂級網路安全專家的信賴，提供Intel及AMD全系列處理器產品，運用靈活的硬體選購方案，滿足客戶的各種硬體需求，成為客戶值得信賴的合作夥伴。

工研院是世界領先的技術研發機構之一，以科技研發，帶動產業發展，創造經濟價值，增進社會福祉為任務。應對市場需求和全球趨勢。工研院推出2030 技術戰略和路線圖，重點關注智能生活、品質健康和可持續環境方面的創新發展，並著力強化智能化賦能技術，支撐多元化應用。自1973年成立以來，工研院累積近三萬件專利，並致力於孵化初創企業和衍生企業，其中包括聯電和台積電等知名企業。 除台灣總部外，工研院在美國、歐洲及日本設有分公司，致力擴大研發範圍及促進全球國際合作。