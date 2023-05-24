家登股東會通過2022年財報，合併營收44.94億元、年增達43.98％，營業利益10.92億元、年增達1.37倍，歸屬母公司稅後淨利9.33億元、年增達1.77倍，每股盈餘11.12元，全數改寫歷史新高。毛利率48.74％、營益率24.31％，亦分創次高及新高。

家登指出，去年營運表現亮麗主要受惠2大因素，一是隨著先進製程量產進度逐步加速，直接帶動EUV載具需求，在客戶拉貨穩定且持續成長下，帶動家登先進製程極紫外光光罩盒（EUV Pod）出貨量創新高。

再者，家登晶圓載具跨入領先行列，12吋前開式晶圓傳載盒（FOUP）打進全球關鍵產業供應鏈，快速量產且出貨量逐月提升。目前大中華區客戶已包下7成產能，其他區域客戶則占3成，在手訂單已超越目前產能供給。

在光罩載具事業穩定成長，先進及成熟製程FOUP通過大客戶認證後爆發性成長，再加上航太事業開花結果，使家登2022年繳出亮麗成績單，除了營運規模持續擴大，財務及經營結構更穩定健全，有利集團長期發展與規畫。

展望2023年，家登專注半導體本業後表現持續走揚，其中光罩載具需求穩定成長、航太事業將首度貢獻營收，先進及成熟製程FOUP市占率則逐步擴張，公司對此積極擴產因應訂單需求，並降低斷鏈風險及地緣政治影響。

家登指出，為使營運更上層樓，公司定調發展高營收市場，全力服務半導體關鍵客戶，聚焦先進製程產品並滿足全球客戶載具需求，內部則落實精實生產、智慧製造，相信未來無論整體產業景氣如何變化，家登都能堅定向前、再創營運高峰。