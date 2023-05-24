折疊手機滲透率上升速度較緩慢主要是礙於高昂售價，目前來看，自2021年華為推出X2約2000美元以上的價格已不復見，品牌與零組件供應商均持續開發新技術，目的以優化零組件成本為主。舉例而言，OLED有機材料占折疊手機OLED面板成本約23%的，隨著更多材料廠商進入供應鏈競爭，價格將更具吸引力。另一關鍵材料鉸鏈，也開始從高達人民幣800~1200元的成本開始往下調整，整體折疊手機整機成本壓力將減輕，以提升消費者接受度。

產品方面，由於三星最早進入折疊手機市場，研發與生產技術領先其他品牌，新一代Fold/Flip 5據悉將在7月底發表、8月市售。外型設計上可能放大顯示外屏的尺寸，與上一代產品做出明顯的差異化，現階段市占率占整體折疊手機市場約7成，約1300萬支。

大陸品牌如華為、OPPO、Vivo、小米、Honor均加入折疊手機競局，華為2022年推出的Pocket S外型與價格在消費市場接受度高，即便搭配4G處理器也並未影響銷量，去年市占率約10%，今年預估可接近兩成。其他大陸品牌也分別取得折疊手機市場3~5%不等市場份額，若未來能將旗下折疊機拓展至全球通路，銷量可望再提升。

目前市場聚焦甫推出的Google Pixel Fold，搭配7.6吋2208x1840解析度的OLED面板，外螢幕為5.8吋2092x1080解析度OLED面板，而長期耕耘非洲市場的傳音也在今年初發表第一隻折疊手機Phantom V Fold。在有更多品牌加入生產折疊手機的預期下，TrendForce預估2023年折疊手機市場滲透率約為1.7%，成本與外型將逐年優化，2027年有機會逾5%。