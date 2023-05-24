青年是社會創新的力量，新北市青年局提供新北市青年公共參與、職涯發展、創新創業等資源，其中青年局營運中創業基地有5處，至明年將達10處，有各自產業主題，形成新創產業聚落，並連結基北北桃42所大專院校及20多所國際企業提供業師輔導，提供實驗場域讓創業團隊有曝光及增加客源管道。

新北市青年局長邱兆梅今在市政會專題報告青年局成立一年多來的成果及未來推動方向。

新北市長侯友宜指出，青年局成立一年四個月以來，從0到1做了很多的努力，從鼓勵青年參與公共事務、提供職涯方向及創業資源等提供機會，讓青年能開拓視野、為這個城市創造更多價值。市府各局處會與青年局共同合作努力解決青年所面對的難題，為新北市注入更多熱情及能量。

邱兆梅說，青年是一個社會適應變化的力量，青年局透過提供國際交流、舉辦培訓及邀請參與公共事務等給予青年各式各樣的機會，讓年輕人獲得啟發靈感，希望青年能將這些經歷內化成能力，未來透過創新創業、地方創生、社會服務種種方式來回饋這個城市，乃至於這個社會，讓社會能夠永續。

青年局指出，1995年出生的Z世代關心公共議題如性別、教育、貧窮及心理健康等，更傾向擁有自己的事業及品牌，因此青年局希望從降低青年創業的門檻出發，目前青年局營運中創業基地有5處，至明年將有10處，每個創業基地有各自的產業主題，共同形成新創的產業聚落。

如新北創力坊是以通用科技及智慧城市為主、五股工具圖書館則提供各種機具鼓勵微型製造創業等，各基地除提供辦公室空間、基本服務及創業相關課程活動外，青年局更連結基北北桃42所大專院校及20多所國際企業提供業師輔導，提供實驗場域讓創業團隊有曝光及增加客源管道。

新北目前的青創基地包括新北創力坊、新北社企電商基地、青創浮洲創業空間、自造者暨工具圖書館、寶高數位基地，接下來還有5處會在明年啟用，包括斯馨段未來基地、員和段青年社會住宅新建案、青年藝術基地、中和安邦段、土城城林段。