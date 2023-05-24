國民黨高雄第6選區立委初選民調日前出爐，由高市議員陳美雅勝出，但對手黃紹庭、陳若翠質疑，有「外力因素」干擾初選，提出抗議，希望能再做第3份民調。對此，高市黨部主委黃昭順今（24）日表示，這周將邀集3人共同坐下來協調，若陳美雅同意的話，才能做第3份民調，不然就按照原先的初選規則。

國民黨高雄第6選區立委初選民調日前出爐，由高市議員陳美雅勝出，但未獲正式提名。（柯宗緯攝）

國民黨高市左楠區立委提名一波三折，今天公布民調結果，由高市議員李眉蓁勝出，但由於民調結果僅差小數點，有參選人提出異議，因此徵召先喊卡。但其實，第6選區立委初選後仍餘波盪漾，尚未正式通過提名陳美雅參選立委。

高市議員黃紹庭日前質疑，初選不公，喊話要求再做第3份民調。（柯宗緯翻攝）

高市議員黃紹庭日前質疑，對手陳美雅在5月7日晚上，在執行初選民調的電視台，爭取主持了備受全國關注的造勢晚會，加上她全程轉播過程中持續宣傳民調時間、地區、更多次呼籲民眾支持，在距離正式民調只剩3天的情況下，必然對受訪者有機構效應的影響，這對他並不公平，因此在5月7日當天，他已直接向市黨部提出正式抗議。

黃紹庭表示，目前黨中央及市黨部已正式接受他的申訴，相信黨部的公正性，絕不會讓此事石沉大海，他更提出針對他跟陳美雅兩個人，再作第3份民調來決定勝負，除保證初選機制公平，更能確保選出來的是真正可以擊敗民進黨的最強候選人。

高市議員陳若翠強調，希望黨部能妥善處理本爭議，倘若延長加賽民調，則規則更必須要嚴謹，維護公平公正原則。（柯宗緯翻攝）

陳若翠昨也說，對本黨初選發生此種情形，除當下表達抗議與遺憾，當天自己的支持者為數不少也很憤慨，會不會影響不是一句話說了算，但如果黨中央要重新做民調，請將3人一起納入。

陳若翠強調，希望黨部能妥善處理本爭議，倘若延長加賽民調，則規則更必須要嚴謹，維護公平公正原則。至於若再找第3家的民調公司重新執行，民調統計是3份加總或第3份單獨計算，這些都要說明清楚。

對此，黃昭順回應，當初初選是3位參選人共同決定民調、時間、機構等，後來有「外來因素」，黨部也無法管控，最快將在本周邀請3人當面協調，若3人都同意再做1份民調就做，不然就按照原本的初選規則進行提名程序。