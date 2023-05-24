日媒報導，日本陸上自衛隊一架搭載10人的UH-60JA黑鷹直升機今年4月6日失事，相關人士透露，在黑鷹直升機墜落前，發動機動力輸出急速下降。

日本讀賣新聞報導，上述訊息是從海底打撈上岸的飛航紀錄器（Flight Recorder）中錄到的駕駛等人聲音得知，因此，這起事故很可能肇因於機體故障。

相關人士表示，飛航紀錄器錄下這架黑鷹發動機發出異常聲音，以及響起通知機體發生問題的警報音。就在發動機動力輸出下降的情況下，還錄下了正副駕駛相互說出保持高度的聲音。

飛航紀錄器也錄下直升機內一名隊員回應駕駛告知發動機發生故障的聲音；研判黑鷹直升機之後就墜落海面，飛航紀錄器錄下的最後聲音是「啊」。

為了確認宮古島地形等，這架失事黑鷹直升機4月6日下午3時46分左右從沖繩縣宮古島基地起飛，並在3時54分與鄰近的下地島機場航管人員進行最後無線電通聯，雷達光點最後在3時56分消失。

日本政府相關人士說，這架黑鷹直升機起飛後，以約300公尺高度沿宮古島東側海岸線飛行，之後通過池間島附近時轉向朝西南方飛行。研判黑鷹直升機就在這個時候降低飛行高度，在事故發生前以約150公尺的低空飛行。

發動機動力輸出下降發生在與機場進行最後通聯後，由於未確認駕駛在發生機體異常時透過無線電通報緊急狀態，所以駕駛等人當時很可能正忙於控制機體。

陸上自衛隊將在分析飛航紀錄器同時，針對打撈上岸的機體殘骸進行調查，持續掌握發動機動力輸出下降的原因。

這架黑鷹直升機當時搭載時任陸上自衛隊第8師團師團長坂本雄一陸將（相當於他國陸軍中將）等共10人，目前已確認從海底打撈上岸的6具遺體身分，自衛隊將持續搜索失聯4人下落。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）