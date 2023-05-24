侯友宜表示，提供青年公共事務參與、職涯發展及青年創新創業，這三個方向是當今社會上，青年朋友最最迫切的需求與服務。

「新北市政府希望為青年朋友做最大且多元服務，讓他們在新北市找到適合的發展環境，也鼓勵青年關心社會及接軌國際」，侯友宜表示，青年有潛力又充滿活力是國家的未來，給他們機會就能開拓青年人的視野，激發他們的靈感。市府團隊提供新北130萬名青年朋友多元服務，期盼青年落腳新北，從求學、就業、創業到結婚都能夠在這個地方「安居樂業」。

新北市政府指出，市府青年局提供社團補助、公共參與、國際交流、培力課程、創業資源，開拓青年視野、激發青年靈感，期待青年以投入職場、社會倡議、技術創新、提供職缺、地方創生為城市創造價值，未來努力於使青年對城市的SDGs永續發展目標與國際接軌，加強青年人才在地就業、在地創業，以及讓青年局成為新北市政府與青年朋友的雙向溝通窗口。