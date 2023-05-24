Lost a Finals-clinching game?

Boston forced a Game 5 back at home?



Jimmy Butler and Gabe Vincent appeared unbothered late in Game 4 of Heat-Celtics 🤔 pic.twitter.com/Lc1F4c4DdB — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 24, 2023

“We gon listen to some music, we gon drink some beers… Finna go have some wine... We’re gonna smile, we’re gonna be in this thing together… And we’re gonna go get one on the road.” 😤🔥



— Jimmy Butler on how he avoids getting too low following a loss.pic.twitter.com/t6P8ON1Y41 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 24, 2023

上半場賽爾提克失誤頻頻，手握3比0領先的熱火，一度看見在G4關門的曙光，不過綠衫軍半場過後找回投籃自信，反倒是熱火三分外線開始低迷，最終吞下慘敗。比賽尾聲吉米巴特勒（Jimmy Butler）被現場鏡頭拍下和隊友文森特（Gabe Vincent）有說有笑的畫面，賽後接受訪問他倒是不以為意。

無法隨著金塊以橫掃之姿前進總冠軍賽，熱火將前往賽爾提克主場備戰G5，雖然仍手握3比1領先，但這樣一場大敗難免影響熱火士氣，在記者會被問及如何調適心境，巴特勒的回應則顯得輕描淡寫，「始終如一，我還是會做一樣的事，賽後聽聽音樂、回到家喝點啤酒，也許也可能會喝些紅酒。」

隨後巴特勒也給出自己的理由，「我不認為你可以一直專注在籃球上，有時候需要脫離比賽，讓腦袋放鬆，在一天結束後，你終究會回到比賽上，思考著如何堅持下去，必須得保持微笑，我和隊友都會像往常一樣這麼做，並將努力拿下客場。」

相較於巴特勒輕鬆許多，就算綠衫軍早早篤定拿下G4，球員臉上也沒有一絲笑容，因為根據過去數據，從來沒有球隊能從系列賽陷入0勝3負中翻盤，對綠衫軍來說好消息是，下一場比賽將回到自家主場進行，能否首次締造翻盤奇蹟，令人相當期待。

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