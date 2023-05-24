上半場賽爾提克失誤頻頻，手握3比0領先的熱火，一度看見在G4關門的曙光，不過綠衫軍半場過後找回投籃自信，反倒是熱火三分外線開始低迷，最終吞下慘敗。比賽尾聲吉米巴特勒（Jimmy Butler）被現場鏡頭拍下和隊友文森特（Gabe Vincent）有說有笑的畫面，賽後接受訪問他倒是不以為意。
無法隨著金塊以橫掃之姿前進總冠軍賽，熱火將前往賽爾提克主場備戰G5，雖然仍手握3比1領先，但這樣一場大敗難免影響熱火士氣，在記者會被問及如何調適心境，巴特勒的回應則顯得輕描淡寫，「始終如一，我還是會做一樣的事，賽後聽聽音樂、回到家喝點啤酒，也許也可能會喝些紅酒。」
隨後巴特勒也給出自己的理由，「我不認為你可以一直專注在籃球上，有時候需要脫離比賽，讓腦袋放鬆，在一天結束後，你終究會回到比賽上，思考著如何堅持下去，必須得保持微笑，我和隊友都會像往常一樣這麼做，並將努力拿下客場。」
相較於巴特勒輕鬆許多，就算綠衫軍早早篤定拿下G4，球員臉上也沒有一絲笑容，因為根據過去數據，從來沒有球隊能從系列賽陷入0勝3負中翻盤，對綠衫軍來說好消息是，下一場比賽將回到自家主場進行，能否首次締造翻盤奇蹟，令人相當期待。
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