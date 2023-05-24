有運毒集團利用國際快捷包裹申報規定特性，將毒品夾藏於褲管、衣物等處，外面再夾雜舊雜誌、化妝品、舊鞋等物品增加包裹重量、企圖蒙混過關。警方除先逮到前來取貨的歐姓嫌犯，向上追查王姓主嫌，得知底下的人被抓，他開始四處逃竄，最終難逃法網，偵破該運毒集團。

刑事警察局南部打擊犯罪中心於去年12月接獲財政部關務署通報，發現來有來自英國的包裹狀態異常，經X光機掃描發現包裹疑似夾帶異物，開箱查驗，發現箱子內有許多包包、鞋子衣服等雜物，甚至還夾雜舊雜誌、化妝品、舊鞋等物品增加包裹重量，價值遠不及國際運費、顯有異常，仔細搜查，果真夾藏2公斤第三級毒品愷他命。警方先逮前來取貨的28歲歐姓男子。

專案小組調查發現，該運毒集團使用「人頭卡」並冒用友人姓名登記為包裹收件人，該不知情友人遭警方通知時還一頭霧水，甚至以動漫「死亡筆記本」、知名喜劇「破壞之王」等主角暱稱作為化名聯絡。

毒郵包企圖闖關，警方查扣2公斤第三級毒品愷他命。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

向上追查發現，訂購毒品的39歲王姓嫌犯，知道歐嫌遭警方拘捕後，多次更換住居所、甚至逃至台中地區企圖暫避風頭，經數月跟監蒐證於將王嫌緝捕到案，偵破該運毒集團。警詢後依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌解送台南地方檢察署偵辦，歐、王等2人經檢察官聲請羈押，法院裁定羈押禁見。

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