「美威鮭魚米花」是市場首創唯一魚米花，定價209元。（美威鮭魚提供）

「美威椒鹽鮭豚丸」定價55元，限時享9折優惠。（美威鮭魚提供）

近來健康意識高漲，各大通路吹起健康飲食風潮，另搭上Outdoor話題，方便野餐露營的好料也很受歡迎。全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，旗下鮭魚品牌Supreme Salmon美威鮭魚，即日起陸續於各大通路推出多樣鮭魚產品，讓不喜歡端午粽子的民眾也能有味蕾新選擇。

品牌推出依循日本鰹魚Tataki料理手法精進改良、嚴選生食級鮭魚菲力，佐檸檬胡椒風味直火炙燒的「美威炙燒鮭魚－檸檬胡椒風味」；另有市場首創的「美威鮭魚米花」、顆顆多汁渾圓的「美威椒鹽鮭豚丸」。美威鮭魚訴求商品包括Omega-3不飽和脂肪酸、高蛋白含量，只要在家依照包裝指示，簡單氣炸、烤箱烘烤，即可在10分內吃到鮭魚小食。

「美威炙燒鮭魚－檸檬胡椒風味」以日本高知縣知名土佐料理鰹魚Tataki炙烤工法進化改良，嚴選生食級鮭魚油脂最均勻的部位，以檸檬胡椒清雅入味突顯鮭魚鮮嫩質地，透過完美火侯高溫炙烤外緣至半生熟，切片後急速冷凍鎖住鮭魚營養與鮮度，咬下金黃微焦的外層，鮭魚內部綿密油脂在舌尖化開，馥郁迷人的鮮香風韻緩緩散溢；「美威鮭魚米花」，為提供消費者方便快速的料理習慣，推出250克小包裝款，嚴選大量鮮嫩鮭魚，拌入魚漿、洋蔥增添口感層次，以主廚獨家研發的椒鹽風味酥炸至金黃香酥，滋味豐潤卻不油膩。

31日在全家便利商店獨家上市的「美威椒鹽鮭豚丸」將海陸雙味完美淬鍊，獨創於福州丸市場，以鮮嫩鮭魚為基底的粉嫩Ｑ彈外皮佐經典椒鹽調味，包住一顆顆豬絞肉、白胡椒等餡料，一口咬下，嘴裡滿是柔嫩濃郁的鮭魚鮮香。歡慶新品上市，31日至6月27日推出新品9折限定優惠，原價55元，特價50元。