強颱瑪娃今天上午8時位於鵝鑾鼻東南東方約2800公里的海面上，向西北西進行，氣象局長鄭明典指出，颱風外圍水氣受北方槽線牽引，面臨第一道往北的拉力，但預報上看影響有限，之後要看下一道槽線和颱風的互動。天氣粉專「台灣颱風論壇」也表示，下周一（29日）瑪娃是否北轉，將是決定中南部乾旱命運的關鍵。

鄭明典今早在臉書貼出一張衛星雲圖指出，瑪娃颱風東北側的外圍環流受到北方槽線的牽引，稍微減低水氣往颱風中心的輻合，颱風近中心的對流引次也間接受到影響。鄭明典指出，北方槽線的牽引是瑪娃面臨的第一道往北的拉力，但影響相對有限，從預報上看，東側的高壓會將颱風往西推，之後就要看下一道槽線和颱風的互動。

下周一（29日）颱風抵達台灣東南方時，正好位於太平洋高壓邊緣，是否北轉將是關鍵。（翻攝自台灣颱風論壇）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，瑪娃即將穿越關島，之後重新增強，直攻第二次巔峰，預估有機會更強，下周一（29日）颱風抵達台灣東南方時，正好位於太平洋高壓邊緣，此時高壓的持久度很重要，轉向時間點及位置預計會在這裡發生，是非常關鍵的轉折點、決定中南部乾旱命運的十字路口。

台灣颱風論壇表示，根據聯合颱風警報中心（美軍JTWC）的最新預測路徑顯示，瑪娃後期大角度北轉的機率上升至70%，貼近台灣後才北轉的機率下降，僅剩25%，台灣會不會再一次完美閃過颱風，要繼續看下去。